https://1prime.ru/20250726/remont-859953803.html

Названы четыре самые популярные схемы обмана с ремонтом квартиры

Названы четыре самые популярные схемы обмана с ремонтом квартиры - 26.07.2025, ПРАЙМ

Названы четыре самые популярные схемы обмана с ремонтом квартиры

Россиянам стоит быть предельно внимательными при выборе бригады для проведения ремонтных работ в квартире, поскольку есть риск нарваться на мошенников,... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T03:03+0300

2025-07-26T03:03+0300

2025-07-26T03:03+0300

мошенничество

недвижимость

ремонт

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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россиянам стоит быть предельно внимательными при выборе бригады для проведения ремонтных работ в квартире, поскольку есть риск нарваться на мошенников, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.По ее словам, самый распространенный способ обмана связан со сметой."Смета — это кладезь нарушений. Например, завышенная цена, ненужные или навязанные услуги, которые не оговаривали стороны. К примеру, заказчик хочет, чтобы ему просто поклеили обои, а ему включают вынос/вывоз мусора, грузчиков; обещали просто помочь с закупкой материалов, но включили это в смету; предлагали скидку, но "забыли" ее применить", — указала эксперт.Также существует риск нарваться на работника, который лишь выдает себя за профессионала, но на самом деле таковым не является. Ремонт получается некачественным и иногда даже небезопасным. В итоге заказчик теряет деньги и время, а его квартире причинен ущерб."Кроме того, при заключении договора ремонтники могут требовать предварительную оплату или вообще не заключают (либо заключают, но шаблонно) договор, но по итогу либо тянут с выполнением работ либо вообще исчезают в неизвестном направлении", — указала Георгиева.При ремонте рабочие могут использовать некачественные и дешевые материалы, но выдавать их за хорошие и дорогие. Расходы они могут подтверждать чеками, на которых не видно, что куплено и в каком количестве. Иногда это могут быть "левые" чеки из частного магазина, где у продавца есть возможность "увеличить" стоимость.Чтобы обезопасить себя, эксперт посоветовала пользоваться услугами проверенных бригад и читать отзывы в интернете. Важно обязательно заключать договор. Лучше не перечислять деньги заранее, а осуществлять оплату по факту выполненных работ, например, по итогам дня или недели.Если возникли разногласия и решить их в досудебном порядке не получилось, заказчик может обратиться в суд.

https://1prime.ru/20250617/nedvizhimost-858542509.html

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недвижимость, ремонт