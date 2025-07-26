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Названы четыре самые популярные схемы обмана с ремонтом квартиры - 26.07.2025, ПРАЙМ
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Названы четыре самые популярные схемы обмана с ремонтом квартиры
Названы четыре самые популярные схемы обмана с ремонтом квартиры - 26.07.2025, ПРАЙМ
Названы четыре самые популярные схемы обмана с ремонтом квартиры
Россиянам стоит быть предельно внимательными при выборе бригады для проведения ремонтных работ в квартире, поскольку есть риск нарваться на мошенников,... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T03:03+0300
2025-07-26T03:03+0300
мошенничество
недвижимость
ремонт
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россиянам стоит быть предельно внимательными при выборе бригады для проведения ремонтных работ в квартире, поскольку есть риск нарваться на мошенников, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.По ее словам, самый распространенный способ обмана связан со сметой."Смета — это кладезь нарушений. Например, завышенная цена, ненужные или навязанные услуги, которые не оговаривали стороны. К примеру, заказчик хочет, чтобы ему просто поклеили обои, а ему включают вынос/вывоз мусора, грузчиков; обещали просто помочь с закупкой материалов, но включили это в смету; предлагали скидку, но "забыли" ее применить", — указала эксперт.Также существует риск нарваться на работника, который лишь выдает себя за профессионала, но на самом деле таковым не является. Ремонт получается некачественным и иногда даже небезопасным. В итоге заказчик теряет деньги и время, а его квартире причинен ущерб."Кроме того, при заключении договора ремонтники могут требовать предварительную оплату или вообще не заключают (либо заключают, но шаблонно) договор, но по итогу либо тянут с выполнением работ либо вообще исчезают в неизвестном направлении", — указала Георгиева.При ремонте рабочие могут использовать некачественные и дешевые материалы, но выдавать их за хорошие и дорогие. Расходы они могут подтверждать чеками, на которых не видно, что куплено и в каком количестве. Иногда это могут быть "левые" чеки из частного магазина, где у продавца есть возможность "увеличить" стоимость.Чтобы обезопасить себя, эксперт посоветовала пользоваться услугами проверенных бригад и читать отзывы в интернете. Важно обязательно заключать договор. Лучше не перечислять деньги заранее, а осуществлять оплату по факту выполненных работ, например, по итогам дня или недели.Если возникли разногласия и решить их в досудебном порядке не получилось, заказчик может обратиться в суд.
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недвижимость, ремонт
Мошенничество, Недвижимость, ремонт
03:03 26.07.2025
 
Названы четыре самые популярные схемы обмана с ремонтом квартиры

Юрист Георгиева: самый популярный способ обмана при ремонте связан со сметами

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСемья осматривает квартиру
Семья осматривает квартиру - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россиянам стоит быть предельно внимательными при выборе бригады для проведения ремонтных работ в квартире, поскольку есть риск нарваться на мошенников, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.
По ее словам, самый распространенный способ обмана связан со сметой.
"Смета — это кладезь нарушений. Например, завышенная цена, ненужные или навязанные услуги, которые не оговаривали стороны. К примеру, заказчик хочет, чтобы ему просто поклеили обои, а ему включают вынос/вывоз мусора, грузчиков; обещали просто помочь с закупкой материалов, но включили это в смету; предлагали скидку, но "забыли" ее применить", — указала эксперт.
Также существует риск нарваться на работника, который лишь выдает себя за профессионала, но на самом деле таковым не является. Ремонт получается некачественным и иногда даже небезопасным. В итоге заказчик теряет деньги и время, а его квартире причинен ущерб.
"Кроме того, при заключении договора ремонтники могут требовать предварительную оплату или вообще не заключают (либо заключают, но шаблонно) договор, но по итогу либо тянут с выполнением работ либо вообще исчезают в неизвестном направлении", — указала Георгиева.
При ремонте рабочие могут использовать некачественные и дешевые материалы, но выдавать их за хорошие и дорогие. Расходы они могут подтверждать чеками, на которых не видно, что куплено и в каком количестве. Иногда это могут быть "левые" чеки из частного магазина, где у продавца есть возможность "увеличить" стоимость.
Чтобы обезопасить себя, эксперт посоветовала пользоваться услугами проверенных бригад и читать отзывы в интернете. Важно обязательно заключать договор. Лучше не перечислять деньги заранее, а осуществлять оплату по факту выполненных работ, например, по итогам дня или недели.
Если возникли разногласия и решить их в досудебном порядке не получилось, заказчик может обратиться в суд.
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