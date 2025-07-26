https://1prime.ru/20250726/rospotrebnadzor-859960223.html
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлеба
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлеба - 26.07.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлеба
Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки могут практически полностью восполнить потребность человека в пищевых волокнах и витаминах группы В, сообщили РИА... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T03:16+0300
2025-07-26T03:16+0300
2025-07-26T03:16+0300
сельское хозяйство
здоровье
экономика
роспотребнадзор
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки могут практически полностью восполнить потребность человека в пищевых волокнах и витаминах группы В, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Хлеб является основным источником углеводов, удовлетворяя почти половину суточной потребности организма, а также треть потребности в растительных белках. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки помогут практически полностью восполнить потребность в пищевых волокнах и витаминах группы В", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что пищевая ценность хлеба определяется его калорийностью, усвояемостью, а также содержанием витаминов, минералов и аминокислот. Качество хлеба зависит от рецептуры, соблюдения технологического регламента и условий хранения.
"Увеличение влажности, повышение кислотности и понижение пористости ухудшают не только органолептические показатели хлеба, но также его перевариваемость и степень усвояемости полезных веществ", - пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что хлеб обычно не служит средой для развития и размножения микроорганизмов, способных вызывать пищевые отравления.
Там призвали приобретать хлебобулочные изделия только в стационарных торговых точках, где обеспечены условия для хранения. При выборе товара нужно внимательно читать этикетки, которые должны содержать информацию о производителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и составе.
"Кроме того, не стесняйтесь потребовать сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. А также не покупайте изделия с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре", - отметили в ведомстве.
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сельское хозяйство, здоровье, роспотребнадзор
Сельское хозяйство, Здоровье, Экономика, Роспотребнадзор
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлеба
Роспотребнадзор: изделия из пшеничной муки восполнят потребность человека в витаминах
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки могут практически полностью восполнить потребность человека в пищевых волокнах и витаминах группы В, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Хлеб является основным источником углеводов, удовлетворяя почти половину суточной потребности организма, а также треть потребности в растительных белках. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки помогут практически полностью восполнить потребность в пищевых волокнах и витаминах группы В", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что пищевая ценность хлеба определяется его калорийностью, усвояемостью, а также содержанием витаминов, минералов и аминокислот. Качество хлеба зависит от рецептуры, соблюдения технологического регламента и условий хранения.
"Увеличение влажности, повышение кислотности и понижение пористости ухудшают не только органолептические показатели хлеба, но также его перевариваемость и степень усвояемости полезных веществ", - пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что хлеб обычно не служит средой для развития и размножения микроорганизмов, способных вызывать пищевые отравления.
Там призвали приобретать хлебобулочные изделия только в стационарных торговых точках, где обеспечены условия для хранения. При выборе товара нужно внимательно читать этикетки, которые должны содержать информацию о производителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и составе.
"Кроме того, не стесняйтесь потребовать сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. А также не покупайте изделия с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре", - отметили в ведомстве.