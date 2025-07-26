Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлеба - 26.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250726/rospotrebnadzor-859960223.html
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлеба
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлеба - 26.07.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлеба
Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки могут практически полностью восполнить потребность человека в пищевых волокнах и витаминах группы В, сообщили РИА... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T03:16+0300
2025-07-26T03:16+0300
сельское хозяйство
здоровье
экономика
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859960223.jpg?1753489006
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки могут практически полностью восполнить потребность человека в пищевых волокнах и витаминах группы В, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Хлеб является основным источником углеводов, удовлетворяя почти половину суточной потребности организма, а также треть потребности в растительных белках. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки помогут практически полностью восполнить потребность в пищевых волокнах и витаминах группы В", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что пищевая ценность хлеба определяется его калорийностью, усвояемостью, а также содержанием витаминов, минералов и аминокислот. Качество хлеба зависит от рецептуры, соблюдения технологического регламента и условий хранения. "Увеличение влажности, повышение кислотности и понижение пористости ухудшают не только органолептические показатели хлеба, но также его перевариваемость и степень усвояемости полезных веществ", - пояснили в ведомстве. В Роспотребнадзоре добавили, что хлеб обычно не служит средой для развития и размножения микроорганизмов, способных вызывать пищевые отравления. Там призвали приобретать хлебобулочные изделия только в стационарных торговых точках, где обеспечены условия для хранения. При выборе товара нужно внимательно читать этикетки, которые должны содержать информацию о производителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и составе. "Кроме того, не стесняйтесь потребовать сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. А также не покупайте изделия с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре", - отметили в ведомстве.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, здоровье, роспотребнадзор
Сельское хозяйство, Здоровье, Экономика, Роспотребнадзор
03:16 26.07.2025
 
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлеба

Роспотребнадзор: изделия из пшеничной муки восполнят потребность человека в витаминах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки могут практически полностью восполнить потребность человека в пищевых волокнах и витаминах группы В, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Хлеб является основным источником углеводов, удовлетворяя почти половину суточной потребности организма, а также треть потребности в растительных белках. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки помогут практически полностью восполнить потребность в пищевых волокнах и витаминах группы В", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что пищевая ценность хлеба определяется его калорийностью, усвояемостью, а также содержанием витаминов, минералов и аминокислот. Качество хлеба зависит от рецептуры, соблюдения технологического регламента и условий хранения.
"Увеличение влажности, повышение кислотности и понижение пористости ухудшают не только органолептические показатели хлеба, но также его перевариваемость и степень усвояемости полезных веществ", - пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что хлеб обычно не служит средой для развития и размножения микроорганизмов, способных вызывать пищевые отравления.
Там призвали приобретать хлебобулочные изделия только в стационарных торговых точках, где обеспечены условия для хранения. При выборе товара нужно внимательно читать этикетки, которые должны содержать информацию о производителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и составе.
"Кроме того, не стесняйтесь потребовать сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. А также не покупайте изделия с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре", - отметили в ведомстве.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоЗдоровьеРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала