https://1prime.ru/20250726/rospotrebnadzor-859960223.html

Роспотребнадзор рассказал о пользе хлеба

Роспотребнадзор рассказал о пользе хлеба - 26.07.2025, ПРАЙМ

Роспотребнадзор рассказал о пользе хлеба

Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки могут практически полностью восполнить потребность человека в пищевых волокнах и витаминах группы В, сообщили РИА... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T03:16+0300

2025-07-26T03:16+0300

2025-07-26T03:16+0300

сельское хозяйство

здоровье

экономика

роспотребнадзор

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки могут практически полностью восполнить потребность человека в пищевых волокнах и витаминах группы В, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Хлеб является основным источником углеводов, удовлетворяя почти половину суточной потребности организма, а также треть потребности в растительных белках. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки помогут практически полностью восполнить потребность в пищевых волокнах и витаминах группы В", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что пищевая ценность хлеба определяется его калорийностью, усвояемостью, а также содержанием витаминов, минералов и аминокислот. Качество хлеба зависит от рецептуры, соблюдения технологического регламента и условий хранения. "Увеличение влажности, повышение кислотности и понижение пористости ухудшают не только органолептические показатели хлеба, но также его перевариваемость и степень усвояемости полезных веществ", - пояснили в ведомстве. В Роспотребнадзоре добавили, что хлеб обычно не служит средой для развития и размножения микроорганизмов, способных вызывать пищевые отравления. Там призвали приобретать хлебобулочные изделия только в стационарных торговых точках, где обеспечены условия для хранения. При выборе товара нужно внимательно читать этикетки, которые должны содержать информацию о производителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и составе. "Кроме того, не стесняйтесь потребовать сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. А также не покупайте изделия с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре", - отметили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, здоровье, роспотребнадзор