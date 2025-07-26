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Семьям погибших при взрыве газа в Саратове выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших при взрыве газа в Саратове выплатят по миллиону рублей - 26.07.2025, ПРАЙМ

Семьям погибших при взрыве газа в Саратове выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове выплатят по одному миллиону рублей, сообщил губернатор Роман Бусаргин. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T09:12+0300

2025-07-26T09:12+0300

2025-07-26T09:12+0300

происшествия

общество

мчс

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Семьям погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове выплатят по одному миллиону рублей, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по 1 миллиону рублей. Средства направим из резервного фонда правительства Саратовской области", - написал он в Telegram-канале. Бусаргин отметил, что на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. "Пострадавшие также получат всю необходимую поддержку. Оценка ущерба будет проводиться сразу после завершения аварийно-спасательных работ", - добавил он. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.

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общество , мчс