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Саратовский губернатор рассказал о ходе разбора завалов после взрыва газа

Саратовский губернатор рассказал о ходе разбора завалов после взрыва газа - 26.07.2025, ПРАЙМ

Саратовский губернатор рассказал о ходе разбора завалов после взрыва газа

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что разбор завалов после взрыва газа в многоэтажном доме ведется исходя из того, что там могут находиться | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T10:01+0300

2025-07-26T10:01+0300

2025-07-26T10:01+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что разбор завалов после взрыва газа в многоэтажном доме ведется исходя из того, что там могут находиться люди. "Разбор завалов ведется исходя из того, что там могут находиться люди. Сил и средств на данный момент достаточно. Ротация спасателей проводится регулярно, для всех организовано горячее питание", - написал он в Telegram-канале. Бусаргин отметил, что специалисты МЧС России и областной службы спасения работали без перерыва всю ночь. "Задействовано более 400 человек, включая муниципальные службы, и достаточное количество тяжелой техники. Аварийно-спасательные работы будут, по оценке специалистов, продолжаться минимум до утра 27 июля", - добавил губернатор. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.

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общество , газ, россия, мчс