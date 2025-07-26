https://1prime.ru/20250726/saratov-859966404.html

Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове выросло до семи

Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове выросло до семи - 26.07.2025, ПРАЙМ

Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове выросло до семи

Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове выросло до семи, сообщили в МЧС России. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T10:55+0300

2025-07-26T10:55+0300

2025-07-26T11:03+0300

происшествия

газ

общество

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859957238_0:849:2047:2000_1920x0_80_0_0_a9e6cf112ee0c12b06b7fc6863909c02.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове выросло до семи, сообщили в МЧС России."При разборе завалов спасатели МЧС России обнаружили еще одного погибшего. Число погибших - семь человек, в том числе ребенок", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили журналистам, что седьмой погибшей обнаружена женщина.МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.

https://1prime.ru/20250726/saratov-859964934.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, общество , мчс