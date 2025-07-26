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Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове выросло до семи - 26.07.2025, ПРАЙМ
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Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове выросло до семи
Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове выросло до семи - 26.07.2025, ПРАЙМ
Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове выросло до семи
Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове выросло до семи, сообщили в МЧС России. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T10:55+0300
2025-07-26T11:03+0300
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове выросло до семи, сообщили в МЧС России."При разборе завалов спасатели МЧС России обнаружили еще одного погибшего. Число погибших - семь человек, в том числе ребенок", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили журналистам, что седьмой погибшей обнаружена женщина.МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.
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газ, общество , мчс
Происшествия, Газ, Общество , МЧС
10:55 26.07.2025 (обновлено: 11:03 26.07.2025)
 
Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове выросло до семи

Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Саратове выросло до семи человек

© РИА Новости . Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Ирина Фенина
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове выросло до семи, сообщили в МЧС России.
"При разборе завалов спасатели МЧС России обнаружили еще одного погибшего. Число погибших - семь человек, в том числе ребенок", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили журналистам, что седьмой погибшей обнаружена женщина.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до шести. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
Саратовский губернатор рассказал о ходе разбора завалов после взрыва газа
10:01
 
ПроисшествияГазОбществоМЧС
 
 
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