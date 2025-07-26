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В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа - 26.07.2025, ПРАЙМ
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В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа - 26.07.2025, ПРАЙМ
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа
Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T19:22+0300
2025-07-26T19:22+0300
происшествия
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САРАТОВ, 26 июл - ПРАЙМ. Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. "Несколько минут назад из-под завалов в подвальном помещении спасателями областной службы спасения было извлечено тело погибшего. Всего на данный отрезок времени у нас семь человек числятся погибшими. Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход", - сказал Юрин на видео, опубликованном на странице областной службы спасения в соцсети "ВКонтакте".
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общество , мчс
Происшествия, Общество , МЧС
19:22 26.07.2025
 
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа

Из-под завалов дома в Саратове извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа

© РИА Новости . Ирина Фенина | Перейти в медиабанкВзрыв газа в жилом доме в Саратове
Взрыв газа в жилом доме в Саратове - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Ирина Фенина
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САРАТОВ, 26 июл - ПРАЙМ. Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.
"Несколько минут назад из-под завалов в подвальном помещении спасателями областной службы спасения было извлечено тело погибшего. Всего на данный отрезок времени у нас семь человек числятся погибшими. Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход", - сказал Юрин на видео, опубликованном на странице областной службы спасения в соцсети "ВКонтакте".
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове выросло до семи
10:55
 
ПроисшествияОбществоМЧС
 
 
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