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В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа - 26.07.2025, ПРАЙМ
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа
Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T19:22+0300
2025-07-26T19:22+0300
2025-07-26T19:22+0300
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САРАТОВ, 26 июл - ПРАЙМ. Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. "Несколько минут назад из-под завалов в подвальном помещении спасателями областной службы спасения было извлечено тело погибшего. Всего на данный отрезок времени у нас семь человек числятся погибшими. Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход", - сказал Юрин на видео, опубликованном на странице областной службы спасения в соцсети "ВКонтакте".
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общество , мчс
Происшествия, Общество , МЧС
В Саратове из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа
Из-под завалов дома в Саратове извлекли тело седьмого погибшего при взрыве газа
САРАТОВ, 26 июл - ПРАЙМ. Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при взрыве в многоквартирном доме в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.
"Несколько минут назад из-под завалов в подвальном помещении спасателями областной службы спасения было извлечено тело погибшего. Всего на данный отрезок времени у нас семь человек числятся погибшими. Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход", - сказал Юрин на видео, опубликованном на странице областной службы спасения в соцсети "ВКонтакте".
Число погибших при взрыве газа в доме в Саратове выросло до семи