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США и Катар могут договориться о передаче Boeing 747, пишут СМИ - 26.07.2025, ПРАЙМ
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США и Катар могут договориться о передаче Boeing 747, пишут СМИ
США и Катар могут договориться о передаче Boeing 747, пишут СМИ - 26.07.2025, ПРАЙМ
США и Катар могут договориться о передаче Boeing 747, пишут СМИ
Соединенные Штаты и Катар на следующей неделе могут принять окончательный вариант договора о передаче Boeing 747-8, предназначенного для использования в США в... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T22:23+0300
2025-07-26T22:23+0300
бизнес
мировая экономика
сша
катар
дональд трамп
пит хегсет
boeing
washington post
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ВАШИНГТОН 26 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Катар на следующей неделе могут принять окончательный вариант договора о передаче Boeing 747-8, предназначенного для использования в США в качестве президентского самолета Air Force One, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Согласно официальной переписке, с которой ознакомилась газета, Доха передаст самолет министерству обороны США в качестве пожертвования, после чего ответственность за его техническое обслуживание перейдет к Пентагону. По информации издания, документ датирован 7 июля и подписан министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем премьер-министра Катара, государственным министром по делам обороны Саудом бин Абдурахманом Аль Тани. Тем не менее, по словам анонимного источника, сделка всё еще ожидает окончательного одобрения после того, как Пентагон попросил внести незначительные изменения в текст соглашения. Пентагон 21 мая подтвердил РИА Новости, что самолет Boeing, подаренный Катаром, был принят со всеми федеральными правилами и положениями и теперь адаптируется для президентских полетов на фоне растущей критики решения президента США Дональда Трампа принять его в дар. Позднее СМИ сообщили, что юридические команды США и Катара так и не завершили согласование условий передачи самолета. Использующийся ныне президентский борт Air Force One был произведен в начале 1990-х годов. Трамп ранее неоднократно критиковал компанию Boeing за задержки с созданием нового борта.
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бизнес, мировая экономика, сша, катар, дональд трамп, пит хегсет, boeing, washington post
Бизнес, Мировая экономика, США, КАТАР, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Boeing, Washington Post
22:23 26.07.2025
 
США и Катар могут договориться о передаче Boeing 747, пишут СМИ

WP: США и Катар могут договориться о передаче Boeing 747 на следующей неделе

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН 26 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Катар на следующей неделе могут принять окончательный вариант договора о передаче Boeing 747-8, предназначенного для использования в США в качестве президентского самолета Air Force One, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Согласно официальной переписке, с которой ознакомилась газета, Доха передаст самолет министерству обороны США в качестве пожертвования, после чего ответственность за его техническое обслуживание перейдет к Пентагону.
По информации издания, документ датирован 7 июля и подписан министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем премьер-министра Катара, государственным министром по делам обороны Саудом бин Абдурахманом Аль Тани.
Тем не менее, по словам анонимного источника, сделка всё еще ожидает окончательного одобрения после того, как Пентагон попросил внести незначительные изменения в текст соглашения.
Пентагон 21 мая подтвердил РИА Новости, что самолет Boeing, подаренный Катаром, был принят со всеми федеральными правилами и положениями и теперь адаптируется для президентских полетов на фоне растущей критики решения президента США Дональда Трампа принять его в дар.
Позднее СМИ сообщили, что юридические команды США и Катара так и не завершили согласование условий передачи самолета.
Использующийся ныне президентский борт Air Force One был произведен в начале 1990-х годов. Трамп ранее неоднократно критиковал компанию Boeing за задержки с созданием нового борта.
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БизнесМировая экономикаСШАКАТАРДональд ТрампПит ХегсетBoeingWashington Post
 
 
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