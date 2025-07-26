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Венгрия надеется, что решение конфликта на Украине будет найдено за 50 дней - 26.07.2025, ПРАЙМ
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Венгрия надеется, что решение конфликта на Украине будет найдено за 50 дней
Венгрия надеется, что решение конфликта на Украине будет найдено за 50 дней - 26.07.2025, ПРАЙМ
Венгрия надеется, что решение конфликта на Украине будет найдено за 50 дней
Венгрия надеется, что решение украинского конфликта будет найдено в течение 50 дней, о которых говорил президент США Дональда Трампа, заявил в интервью РИА... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T08:30+0300
2025-07-26T08:30+0300
политика
мировая экономика
венгрия
сша
москва
дональд трамп
петер сийярто
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ООН, 26 июл - ПРАЙМ. Венгрия надеется, что решение украинского конфликта будет найдено в течение 50 дней, о которых говорил президент США Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы надеемся, что переговоры завершатся успешно. Мы надеемся, что решение будет найдено в течение этих 50 или 45 дней", - сказал Сийярто. На прошлой неделе Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то США введут 100 % пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть.
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мировая экономика, венгрия, сша, москва, дональд трамп, петер сийярто
Политика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Петер Сийярто
08:30 26.07.2025
 
Венгрия надеется, что решение конфликта на Украине будет найдено за 50 дней

Сийярто: Венгрия надеется, что решение конфликта на Украине будет найдено за 50 дней

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости
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ООН, 26 июл - ПРАЙМ. Венгрия надеется, что решение украинского конфликта будет найдено в течение 50 дней, о которых говорил президент США Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы надеемся, что переговоры завершатся успешно. Мы надеемся, что решение будет найдено в течение этих 50 или 45 дней", - сказал Сийярто.
На прошлой неделе Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то США введут 100 % пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть.
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21 июля, 13:53
 
ПолитикаМировая экономикаВЕНГРИЯСШАМОСКВАДональд ТрампПетер Сийярто
 
 
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