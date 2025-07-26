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Венгрия надеется, что решение конфликта на Украине будет найдено за 50 дней

Венгрия надеется, что решение конфликта на Украине будет найдено за 50 дней - 26.07.2025, ПРАЙМ

Венгрия надеется, что решение конфликта на Украине будет найдено за 50 дней

Венгрия надеется, что решение украинского конфликта будет найдено в течение 50 дней, о которых говорил президент США Дональда Трампа, заявил в интервью РИА... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T08:30+0300

2025-07-26T08:30+0300

2025-07-26T08:30+0300

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ООН, 26 июл - ПРАЙМ. Венгрия надеется, что решение украинского конфликта будет найдено в течение 50 дней, о которых говорил президент США Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы надеемся, что переговоры завершатся успешно. Мы надеемся, что решение будет найдено в течение этих 50 или 45 дней", - сказал Сийярто. На прошлой неделе Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то США введут 100 % пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть.

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мировая экономика, венгрия, сша, москва, дональд трамп, петер сийярто