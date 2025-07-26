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ЕК использует условное финансирование для давления Венгрию, заявил Сийярто - 26.07.2025, ПРАЙМ
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ЕК использует условное финансирование для давления Венгрию, заявил Сийярто
ЕК использует условное финансирование для давления Венгрию, заявил Сийярто - 26.07.2025, ПРАЙМ
ЕК использует условное финансирование для давления Венгрию, заявил Сийярто
Еврокомиссия использует финансирование для давления на страны, которые не согласны с политикой Брюсселя, в том числе на Венгрию, заявил в интервью РИА Новости... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T08:54+0300
2025-07-26T08:54+0300
политика
мировая экономика
брюссель
венгрия
будапешт
петер сийярто
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ООН, 26 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия использует финансирование для давления на страны, которые не согласны с политикой Брюсселя, в том числе на Венгрию, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Европейская комиссия играет грязно — они обычно прикрепляют так называемые "условности" к выплатам, что даёт им возможность вводить финансовые санкции против стран или правительств, которые им политически не нравятся. Так сейчас происходит с Венгрией", - сказал Сийярто. Министр добавил, что Венгрия находится под "финансовыми санкциями" за то, что Будапешт проводит патриотичную, консервативную политику, основанную на национальных интересах. "Давление со стороны Брюсселя началось сразу после нашего прихода к власти в 2010 году. Тогда стало ясно: мы не часть либерального мейнстрима. Мы действуем не в интересах Брюсселя, а в интересах нашей нации, нашей страны", - отметил министр.
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мировая экономика, брюссель, венгрия, будапешт, петер сийярто
Политика, Мировая экономика, Брюссель, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Петер Сийярто
08:54 26.07.2025
 
ЕК использует условное финансирование для давления Венгрию, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕК использует условное финансирование для давления на страны ЕС

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ООН, 26 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия использует финансирование для давления на страны, которые не согласны с политикой Брюсселя, в том числе на Венгрию, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Европейская комиссия играет грязно — они обычно прикрепляют так называемые "условности" к выплатам, что даёт им возможность вводить финансовые санкции против стран или правительств, которые им политически не нравятся. Так сейчас происходит с Венгрией", - сказал Сийярто.
Министр добавил, что Венгрия находится под "финансовыми санкциями" за то, что Будапешт проводит патриотичную, консервативную политику, основанную на национальных интересах.
"Давление со стороны Брюсселя началось сразу после нашего прихода к власти в 2010 году. Тогда стало ясно: мы не часть либерального мейнстрима. Мы действуем не в интересах Брюсселя, а в интересах нашей нации, нашей страны", - отметил министр.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
Венгрия надеется, что решение конфликта на Украине будет найдено за 50 дней
08:30
 
ПолитикаМировая экономикаБрюссельВЕНГРИЯБудапештПетер Сийярто
 
 
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