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ЕК использует условное финансирование для давления Венгрию, заявил Сийярто
ЕК использует условное финансирование для давления Венгрию, заявил Сийярто - 26.07.2025, ПРАЙМ
ЕК использует условное финансирование для давления Венгрию, заявил Сийярто
Еврокомиссия использует финансирование для давления на страны, которые не согласны с политикой Брюсселя, в том числе на Венгрию, заявил в интервью РИА Новости... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T08:54+0300
2025-07-26T08:54+0300
2025-07-26T08:54+0300
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ООН, 26 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия использует финансирование для давления на страны, которые не согласны с политикой Брюсселя, в том числе на Венгрию, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Европейская комиссия играет грязно — они обычно прикрепляют так называемые "условности" к выплатам, что даёт им возможность вводить финансовые санкции против стран или правительств, которые им политически не нравятся. Так сейчас происходит с Венгрией", - сказал Сийярто. Министр добавил, что Венгрия находится под "финансовыми санкциями" за то, что Будапешт проводит патриотичную, консервативную политику, основанную на национальных интересах. "Давление со стороны Брюсселя началось сразу после нашего прихода к власти в 2010 году. Тогда стало ясно: мы не часть либерального мейнстрима. Мы действуем не в интересах Брюсселя, а в интересах нашей нации, нашей страны", - отметил министр.
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мировая экономика, брюссель, венгрия, будапешт, петер сийярто
Политика, Мировая экономика, Брюссель, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Петер Сийярто
ЕК использует условное финансирование для давления Венгрию, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕК использует условное финансирование для давления на страны ЕС
ООН, 26 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия использует финансирование для давления на страны, которые не согласны с политикой Брюсселя, в том числе на Венгрию, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Европейская комиссия играет грязно — они обычно прикрепляют так называемые "условности" к выплатам, что даёт им возможность вводить финансовые санкции против стран или правительств, которые им политически не нравятся. Так сейчас происходит с Венгрией", - сказал Сийярто.
Министр добавил, что Венгрия находится под "финансовыми санкциями" за то, что Будапешт проводит патриотичную, консервативную политику, основанную на национальных интересах.
"Давление со стороны Брюсселя началось сразу после нашего прихода к власти в 2010 году. Тогда стало ясно: мы не часть либерального мейнстрима. Мы действуем не в интересах Брюсселя, а в интересах нашей нации, нашей страны", - отметил министр.
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