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Слуцкий заявил, что Запад подливает масло в огонь украинского конфликта
Слуцкий заявил, что Запад подливает масло в огонь украинского конфликта - 26.07.2025, ПРАЙМ
Слуцкий заявил, что Запад подливает масло в огонь украинского конфликта
Нагнетая "российскую угрозу", президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие западноевропейские русофобы подливают масло в... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T21:51+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Нагнетая "российскую угрозу", президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие западноевропейские русофобы подливают масло в огонь украинского конфликта в попытках подорвать переговорные усилия Стамбула-2, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". "Коалиция желающих" маниакально "бьет в бубен большой войны"… Нагнетая "российскую угрозу", Туск, Макрон и другие западноевропейские русофобы подливают масло в огонь украинского конфликта в попытках подорвать переговорные усилия Стамбула-2", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Согласно заявлению Туска, сделанному в пятницу, в НАТО опасаются, что Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году, при этом Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать на страны альянса. "Российские вооруженные силы находятся в высокой степени боеготовности, но нападать ни на Польшу, ни на другие страны Североатлантического альянса не собираются. Мы защищаем свои границы и свою безопасность, без внешней агрессии. В отличие от НАТО", - отметил Слуцкий. По словам главы думского комитета, мира на Украине боится не только Владимир Зеленский, но и его покровители "в столицах Старого Света". Они сквозь пальцы смотрят на масштабную коррупцию и военные преступления неонацистского режима и по-прежнему "играют Украиной как пешкой" в своей геополитической схватке за сохранение гегемонии, отсюда и новые провокации, и новые антироссийские мифы, добавил парламентарий. "Вполне логично вынесение Россией на уровень ООН вопроса по мирному процессу на Украине. На 31 июля запрошено заседание Совбеза, на котором постпредство РФ предлагает сконцентрироваться "на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле". И, уверен, маски с многих псевдомиротворцев будут сброшены", - подытожил Слуцкий.
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россия, украина, польша, рф, леонид слуцкий, дональд туск, эммануэль макрон, нато, госдума, оон
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, РФ, Леонид Слуцкий, Дональд Туск, Эммануэль Макрон, НАТО, Госдума, ООН
Слуцкий заявил, что Запад подливает масло в огонь украинского конфликта
Слуцкий: нагнетая "российскую угрозу", Запад подливает масло в огонь украинского конфликта
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Нагнетая "российскую угрозу", президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие западноевропейские русофобы подливают масло в огонь украинского конфликта в попытках подорвать переговорные усилия Стамбула-2, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
"Коалиция желающих" маниакально "бьет в бубен большой войны"… Нагнетая "российскую угрозу", Туск, Макрон и другие западноевропейские русофобы подливают масло в огонь украинского конфликта в попытках подорвать переговорные усилия Стамбула-2", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению Туска, сделанному в пятницу, в НАТО опасаются, что Россия будет готова к конфронтации с Европой к 2027 году, при этом Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать на страны альянса.
"Российские вооруженные силы находятся в высокой степени боеготовности, но нападать ни на Польшу, ни на другие страны Североатлантического альянса не собираются. Мы защищаем свои границы и свою безопасность, без внешней агрессии. В отличие от НАТО", - отметил Слуцкий.
По словам главы думского комитета, мира на Украине боится не только Владимир Зеленский, но и его покровители "в столицах Старого Света". Они сквозь пальцы смотрят на масштабную коррупцию и военные преступления неонацистского режима и по-прежнему "играют Украиной как пешкой" в своей геополитической схватке за сохранение гегемонии, отсюда и новые провокации, и новые антироссийские мифы, добавил парламентарий.
"Вполне логично вынесение Россией на уровень ООН вопроса по мирному процессу на Украине. На 31 июля запрошено заседание Совбеза, на котором постпредство РФ предлагает сконцентрироваться "на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле". И, уверен, маски с многих псевдомиротворцев будут сброшены", - подытожил Слуцкий.
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