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СМИ: дипломаты ЕС напряжены перед встречей фон дер Ляйен с Трампом - 26.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: дипломаты ЕС напряжены перед встречей фон дер Ляйен с Трампом
СМИ: дипломаты ЕС напряжены перед встречей фон дер Ляйен с Трампом - 26.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: дипломаты ЕС напряжены перед встречей фон дер Ляйен с Трампом
Европейские дипломаты напряжены перед встречей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом из-за его склонности менять решения в | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T13:13+0300
2025-07-26T13:13+0300
политика
мировая экономика
сша
шотландия
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
кир стармер
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politico
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Европейские дипломаты напряжены перед встречей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом из-за его склонности менять решения в последнюю минуту, сообщает газета Politico. Трамп будет в Шотландии с частным визитом с 25 по 29 июля. Президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует обсудить торговые отношения между ЕС и США в ходе встречи с Трампом в воскресенье. "Европейские дипломаты не рассчитывают на соглашение до тех пор, пока оно официально не обнародовано, после того, как они обожглись ранее из-за склонности Трампа менять решения в последнюю минуту. Это связано с тем, что modus operandi президента, когда речь заходит о торговых соглашениях, ясен: он хочет вести дела один на один с европейскими лидерами, прибегая к выкручиванию рук на высшем уровне, чтобы попытаться добиться окончательных уступок. С Евросоюзом, блоком из 27 стран, принимающим решения в буквальном смысле коллегиально, это не так хорошо работает", - сообщает издание. Один из дипломатов ЕС заявил газете, что пока все не согласовано, "не согласовано ничего". По мнению другого, все "довольно напряжены" в связи с этой ситуацией. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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мировая экономика, сша, шотландия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, кир стармер, ес, politico
Политика, Мировая экономика, США, ШОТЛАНДИЯ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, ЕС, Politico
13:13 26.07.2025
 
СМИ: дипломаты ЕС напряжены перед встречей фон дер Ляйен с Трампом

Politico: европейские дипломаты напряжены перед встречей фон дер Ляйен с Трампом

© Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Европейские дипломаты напряжены перед встречей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом из-за его склонности менять решения в последнюю минуту, сообщает газета Politico.
Трамп будет в Шотландии с частным визитом с 25 по 29 июля. Президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует обсудить торговые отношения между ЕС и США в ходе встречи с Трампом в воскресенье.
"Европейские дипломаты не рассчитывают на соглашение до тех пор, пока оно официально не обнародовано, после того, как они обожглись ранее из-за склонности Трампа менять решения в последнюю минуту. Это связано с тем, что modus operandi президента, когда речь заходит о торговых соглашениях, ясен: он хочет вести дела один на один с европейскими лидерами, прибегая к выкручиванию рук на высшем уровне, чтобы попытаться добиться окончательных уступок. С Евросоюзом, блоком из 27 стран, принимающим решения в буквальном смысле коллегиально, это не так хорошо работает", - сообщает издание.
Один из дипломатов ЕС заявил газете, что пока все не согласовано, "не согласовано ничего". По мнению другого, все "довольно напряжены" в связи с этой ситуацией.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
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ПолитикаМировая экономикаСШАШОТЛАНДИЯДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенКир СтармерЕСPolitico
 
 
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