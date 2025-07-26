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СМИ: Германия передала Украине три системы ПВО Patriot

СМИ: Германия передала Украине три системы ПВО Patriot - 26.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Германия передала Украине три системы ПВО Patriot

Германия уже передала Украине три системы ПВО Patriot и обговаривает с Вашингтоном дальнейшие поставки и восполнение своих арсеналов, сообщает газета Washington | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T14:36+0300

2025-07-26T14:36+0300

2025-07-26T14:36+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Германия уже передала Украине три системы ПВО Patriot и обговаривает с Вашингтоном дальнейшие поставки и восполнение своих арсеналов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников. "Берлин уже передал Украине три системы (Patriot - ред.) и ведет переговоры с Вашингтоном об отправке новых и восполнении (арсеналов - ред.)", - говорится в сообщении газеты. Помимо систем Patriot, инициатива США по поставкам оружия на Украину за счет европейских стран может включать отправку радиолокационных систем и систем радиоэлектронного подавления, перехватчиков дронов и артиллерии, отмечается в публикации. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250723/patriot-859832998.html

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мировая экономика, украина, германия, вашингтон, дональд трамп, сергей лавров, washington post, вс рф, ес