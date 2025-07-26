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Солодов сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Камчатки - 26.07.2025, ПРАЙМ
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Солодов сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Камчатки
Солодов сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Камчатки - 26.07.2025, ПРАЙМ
Солодов сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Камчатки
Губернатор Камчатки Владимир Солодов сдал в избирком документы для регистрации кандидатом на должность главы региона. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T05:59+0300
2025-07-26T05:59+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - ПРАЙМ. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сдал в избирком документы для регистрации кандидатом на должность главы региона. "Сдал в избирательную комиссию необходимые документы для регистрации кандидатом на должность губернатора. В том числе - 45 подписей депутатов муниципальных образований в поддержку моего выдвижения. Благодарен депутатскому корпусу Камчатского края за поддержку", - написал Солодов в своем Telegram-канале. Он отметил, что приоритеты работы в регионе - это повышение доступности и качества медицины, строительство и ремонт дорог, развитие авиасообщения, приведение в порядок городов и повышение качества жизни камчатцев. В феврале Солодов, чей губернаторский срок истекает в сентябре, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой одобрить его кандидатуру на предстоящих выборах., глава государства пожелал ему удачи. В июне камчатское региональное отделение партии "Единая Россия" на своей конференции поддержало кандидатуру Солодова для выдвижения на выборы нового главы Камчатки. Выборы губернатора региона пройдут 14 сентября 2025 года.
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общество , россия, камчатка, камчатский край, владимир путин, единая россия
Общество , Экономика, РОССИЯ, КАМЧАТКА, Камчатский край, Владимир Путин, Единая Россия
05:59 26.07.2025
 
Солодов сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Камчатки

Губернатор Камчатки Солодов сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - ПРАЙМ. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сдал в избирком документы для регистрации кандидатом на должность главы региона.
"Сдал в избирательную комиссию необходимые документы для регистрации кандидатом на должность губернатора. В том числе - 45 подписей депутатов муниципальных образований в поддержку моего выдвижения. Благодарен депутатскому корпусу Камчатского края за поддержку", - написал Солодов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что приоритеты работы в регионе - это повышение доступности и качества медицины, строительство и ремонт дорог, развитие авиасообщения, приведение в порядок городов и повышение качества жизни камчатцев.
В феврале Солодов, чей губернаторский срок истекает в сентябре, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой одобрить его кандидатуру на предстоящих выборах., глава государства пожелал ему удачи. В июне камчатское региональное отделение партии "Единая Россия" на своей конференции поддержало кандидатуру Солодова для выдвижения на выборы нового главы Камчатки.
Выборы губернатора региона пройдут 14 сентября 2025 года.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯКАМЧАТКАКамчатский крайВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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