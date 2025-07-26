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Солодов сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Камчатки
Солодов сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Камчатки - 26.07.2025, ПРАЙМ
Солодов сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Камчатки
Губернатор Камчатки Владимир Солодов сдал в избирком документы для регистрации кандидатом на должность главы региона. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T05:59+0300
2025-07-26T05:59+0300
2025-07-26T05:59+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - ПРАЙМ. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сдал в избирком документы для регистрации кандидатом на должность главы региона.
"Сдал в избирательную комиссию необходимые документы для регистрации кандидатом на должность губернатора. В том числе - 45 подписей депутатов муниципальных образований в поддержку моего выдвижения. Благодарен депутатскому корпусу Камчатского края за поддержку", - написал Солодов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что приоритеты работы в регионе - это повышение доступности и качества медицины, строительство и ремонт дорог, развитие авиасообщения, приведение в порядок городов и повышение качества жизни камчатцев.
В феврале Солодов, чей губернаторский срок истекает в сентябре, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой одобрить его кандидатуру на предстоящих выборах., глава государства пожелал ему удачи. В июне камчатское региональное отделение партии "Единая Россия" на своей конференции поддержало кандидатуру Солодова для выдвижения на выборы нового главы Камчатки.
Выборы губернатора региона пройдут 14 сентября 2025 года.
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Солодов сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Камчатки
Губернатор Камчатки Солодов сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - ПРАЙМ. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сдал в избирком документы для регистрации кандидатом на должность главы региона.
"Сдал в избирательную комиссию необходимые документы для регистрации кандидатом на должность губернатора. В том числе - 45 подписей депутатов муниципальных образований в поддержку моего выдвижения. Благодарен депутатскому корпусу Камчатского края за поддержку", - написал Солодов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что приоритеты работы в регионе - это повышение доступности и качества медицины, строительство и ремонт дорог, развитие авиасообщения, приведение в порядок городов и повышение качества жизни камчатцев.
В феврале Солодов, чей губернаторский срок истекает в сентябре, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой одобрить его кандидатуру на предстоящих выборах., глава государства пожелал ему удачи. В июне камчатское региональное отделение партии "Единая Россия" на своей конференции поддержало кандидатуру Солодова для выдвижения на выборы нового главы Камчатки.
Выборы губернатора региона пройдут 14 сентября 2025 года.