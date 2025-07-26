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США пересматривают позиции войск в глобальном масштабе - 26.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США пересматривают позиции войск в глобальном масштабе
США пересматривают позиции войск в глобальном масштабе - 26.07.2025, ПРАЙМ
США пересматривают позиции войск в глобальном масштабе
США пересматривают позиции американский войск в глобальном масштабе, что коснется также их размещения в европейском регионе, присутствие американских сил в... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T07:56+0300
2025-07-26T07:56+0300
экономика
мировая экономика
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гаага
пит хегсет
дональд трамп
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. США пересматривают позиции американский войск в глобальном масштабе, что коснется также их размещения в европейском регионе, присутствие американских сил в Европе сократится, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, в пятницу Певкур в рамках визита в Вашингтон вместе с коллегами из Латвии и Литвы встретился с главой МО США Питом Хегсетом, стороны обсудили сотрудничество в целях укрепления трансатлантических связей. "Что касается позиции американских войск в глобальном масштабе, то сейчас она пересматривается... Это делается в сотрудничестве с верховным главнокомандующим войсками в Европе и штаб-квартирой НАТО. Более точные цифры, возможно, станут известны осенью", - заявил Певкур в интервью ERR. Певкур также отметил, что сейчас фокус внимания США смещается на Индо-Тихоокеанский регион, а военное присутствие американских войск в Европе уменьшится. Однако, как отмечает телерадиокомпания, Хегсет "не смог точно ответить, в какой степени". Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
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мировая экономика, общество , сша, европа, гаага, пит хегсет, дональд трамп, владимир путин, нато, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, ЕВРОПА, Гаага, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, МИД РФ, МИД
07:56 26.07.2025
 
США пересматривают позиции войск в глобальном масштабе

Министр обороны Эстонии Певкур: США пересматривают позиции в глобальном масштабе

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. США пересматривают позиции американский войск в глобальном масштабе, что коснется также их размещения в европейском регионе, присутствие американских сил в Европе сократится, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, в пятницу Певкур в рамках визита в Вашингтон вместе с коллегами из Латвии и Литвы встретился с главой МО США Питом Хегсетом, стороны обсудили сотрудничество в целях укрепления трансатлантических связей.
"Что касается позиции американских войск в глобальном масштабе, то сейчас она пересматривается... Это делается в сотрудничестве с верховным главнокомандующим войсками в Европе и штаб-квартирой НАТО. Более точные цифры, возможно, станут известны осенью", - заявил Певкур в интервью ERR.
Певкур также отметил, что сейчас фокус внимания США смещается на Индо-Тихоокеанский регион, а военное присутствие американских войск в Европе уменьшится. Однако, как отмечает телерадиокомпания, Хегсет "не смог точно ответить, в какой степени".
Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАЕВРОПАГаагаПит ХегсетДональд ТрампВладимир ПутинНАТОМИД РФМИД
 
 
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