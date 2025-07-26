Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ждать прибытия": в США предупредили о приближении к Земле жуткой угрозы - 26.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250726/ssha-859972762.html
"Ждать прибытия": в США предупредили о приближении к Земле жуткой угрозы
"Ждать прибытия": в США предупредили о приближении к Земле жуткой угрозы - 26.07.2025, ПРАЙМ
"Ждать прибытия": в США предупредили о приближении к Земле жуткой угрозы
Необычный межгалактический объект может прибыть на Землю в ноябре текущего года. Об этом говорится в материале исследования группы ученых из Корнеллского... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T15:43+0300
2025-07-26T15:43+0300
земля
космос
https://cdnn.1prime.ru/img/83820/71/838207151_27:0:3583:2000_1920x0_80_0_0_cab00717cdba082b0c07de67eb316bb0.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Необычный межгалактический объект может прибыть на Землю в ноябре текущего года. Об этом говорится в материале исследования группы ученых из Корнеллского университета.Согласно данным исследователей, объект был впервые замечен 1 июля 2025 года. Он представляет собой технологический артефакт, обладающий активным интеллектом, что делает его намерения непрогнозируемыми."Чтобы разобраться с крайними случаями, человечеству ничего не нужно делать, кроме как ждать прибытия этого разума с распростертыми объятиями", — отмечается в документе.В научном сообществе исследование столкнулось с серьезной критикой на фоне вероятного инопланетного происхождения объекта. Другие ученые в свою очередь полагают, что таинственный объект является кометой.
https://1prime.ru/20250725/osadki-859915577.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83820/71/838207151_471:0:3138:2000_1920x0_80_0_0_fa6b470c2e7d70c5a5996725ee86cc02.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
земля, космос
Земля, космос
15:43 26.07.2025
 
"Ждать прибытия": в США предупредили о приближении к Земле жуткой угрозы

Cornell University: таинственный объект может прибыть на Землю уже в ноябре

© POOL | Перейти в медиабанкПуск РН "Союз-2.1а" с ПК "Союз МС-22" с космодрома Байконур
Пуск РН Союз-2.1а с ПК Союз МС-22 с космодрома Байконур
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Необычный межгалактический объект может прибыть на Землю в ноябре текущего года. Об этом говорится в материале исследования группы ученых из Корнеллского университета.
Согласно данным исследователей, объект был впервые замечен 1 июля 2025 года. Он представляет собой технологический артефакт, обладающий активным интеллектом, что делает его намерения непрогнозируемыми.
"Чтобы разобраться с крайними случаями, человечеству ничего не нужно делать, кроме как ждать прибытия этого разума с распростертыми объятиями", — отмечается в документе.
В научном сообществе исследование столкнулось с серьезной критикой на фоне вероятного инопланетного происхождения объекта. Другие ученые в свою очередь полагают, что таинственный объект является кометой.
Сильный дождь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
"По всему миру". Ученые предупредили об опасном веществе в осадках
Вчера, 10:23
 
Землякосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала