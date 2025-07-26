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"Ждать прибытия": в США предупредили о приближении к Земле жуткой угрозы

"Ждать прибытия": в США предупредили о приближении к Земле жуткой угрозы - 26.07.2025, ПРАЙМ

"Ждать прибытия": в США предупредили о приближении к Земле жуткой угрозы

Необычный межгалактический объект может прибыть на Землю в ноябре текущего года. Об этом говорится в материале исследования группы ученых из Корнеллского... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T15:43+0300

2025-07-26T15:43+0300

2025-07-26T15:43+0300

земля

космос

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Необычный межгалактический объект может прибыть на Землю в ноябре текущего года. Об этом говорится в материале исследования группы ученых из Корнеллского университета.Согласно данным исследователей, объект был впервые замечен 1 июля 2025 года. Он представляет собой технологический артефакт, обладающий активным интеллектом, что делает его намерения непрогнозируемыми."Чтобы разобраться с крайними случаями, человечеству ничего не нужно делать, кроме как ждать прибытия этого разума с распростертыми объятиями", — отмечается в документе.В научном сообществе исследование столкнулось с серьезной критикой на фоне вероятного инопланетного происхождения объекта. Другие ученые в свою очередь полагают, что таинственный объект является кометой.

https://1prime.ru/20250725/osadki-859915577.html

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