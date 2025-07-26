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В Шотландии начались протесты против визита Трампа
В Шотландии начались протесты против визита Трампа - 26.07.2025, ПРАЙМ
В Шотландии начались протесты против визита Трампа
Манифестанты собрались в субботу в шотландских городах Эдинбург и Абердин, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал STV. | 26.07.2025, ПРАЙМ
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ЛОНДОН, 26 июл - ПРАЙМ. Манифестанты собрались в субботу в шотландских городах Эдинбург и Абердин, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал STV. "Сотни протестующих собрались как в Эдинбурге, так и в Абердине в субботу, чтобы выразить протест против визита в Шотландию президента США Дональда Трампа", - передает телеканал. В центре Абердина демонстранты размахивали банерами с антитрамповскими слоганами, а один из участников надел голову, сделанную из папье-маше, с лицом американского президента. Некоторые выражали поддержку Палестине, отмечает телеканал. По информации СМИ, большое число военных и полицейских осматривали территорию гольф-курорта в шотландском округе Саут-Эршир, где остановился Трамп. Отмечается, что шотландские правоохранители ожидают протесты в Эршире, Абердине, Глазго и Эдинбурге, а также у гольф-клубов президента "Тернберри" и "Мени". В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. С 17 по 19 сентября Трамп планирует совершить государственный визит в Великобританию.
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общество , сша, шотландия, великобритания, дональд трамп, кир стармер
Политика, Общество , США, ШОТЛАНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Кир Стармер
В Шотландии начались протесты против визита Трампа
STV: в Эдинбурге и Абердине начались протесты против визита Трампа в Шотландию
ЛОНДОН, 26 июл - ПРАЙМ. Манифестанты собрались в субботу в шотландских городах Эдинбург и Абердин, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал STV.
"Сотни протестующих собрались как в Эдинбурге, так и в Абердине в субботу, чтобы выразить протест против визита в Шотландию президента США Дональда Трампа", - передает телеканал.
В центре Абердина демонстранты размахивали банерами с антитрамповскими слоганами, а один из участников надел голову, сделанную из папье-маше, с лицом американского президента. Некоторые выражали поддержку Палестине, отмечает телеканал.
По информации СМИ, большое число военных и полицейских осматривали территорию гольф-курорта в шотландском округе Саут-Эршир, где остановился Трамп. Отмечается, что шотландские правоохранители ожидают протесты в Эршире, Абердине, Глазго и Эдинбурге, а также у гольф-клубов президента "Тернберри" и "Мени".
В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. С 17 по 19 сентября Трамп планирует совершить государственный визит в Великобританию.
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