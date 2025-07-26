Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему Таиланду не выгодна война с Камбоджей - 26.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250726/tailand-859965923.html
Эксперт объяснил, почему Таиланду не выгодна война с Камбоджей
Эксперт объяснил, почему Таиланду не выгодна война с Камбоджей - 26.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему Таиланду не выгодна война с Камбоджей
Таиланд не заинтересован в продолжении военного конфликта с Камбоджей по той причине, что не хочет быть замешанным в очередном международном скандале, который... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T10:41+0300
2025-07-26T10:41+0300
политика
мировая экономика
камбоджа
сша
дональд трамп
таиланд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859868369_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_4728e3dd702f3df0ac6b72b1f4f97560.jpg
МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Таиланд не заинтересован в продолжении военного конфликта с Камбоджей по той причине, что не хочет быть замешанным в очередном международном скандале, который может повлечь за собой отток инвесторов, заявил РИА Новости младший научный сотрудник центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Григорий Кучеренко. "На мой взгляд, крупных сухопутных операций не будет и стороны ограничатся столкновениями на границе. Камбоджийцы не пойдут на эскалацию в силу заведомого превосходства тайских вооружённых сил, а тайцы, в свою очередь, не заинтересованы в очередном международном скандале, который мог бы в перспективе отпугнуть инвесторов", - сказал он. Он отметил, что в этом конфликте не замешаны третьи стороны, так как конфликт уходит корнями в историю и столкновения происходят вне зависимости от вовлечения других стран. "Не думаю, что в этом напрямую замешаны США или другие страны. Разумеется, Дональд Трамп уже высказался, что готов принять участие как посредник, но это было ожидаемо с учетом его политики. Причины происходящего лежат, по большей части, во внутренней политике Таиланда и националистах с обеих сторон, то есть, они внутренние, а не внешние", - уточнил Кучеренко. По словам эксперта, дальнейшая эскалация возможна, но без крупной сухопутной операции, особенно если будут провокации с какой-то из сторон, но, скорее всего, стороны сядут за стол переговоров. "Разумеется, отношения уже испорчены на годы вперед и столкновения продолжатся, но в скором времени конфликт должен пойти на спад", - заключил он. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
https://1prime.ru/20250726/tailand-859962935.html
камбоджа
сша
таиланд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859868369_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_a422101fdeeecfecf94e6f29d977be56.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, камбоджа, сша, дональд трамп, таиланд
Политика, Мировая экономика, КАМБОДЖА, США, Дональд Трамп, ТАИЛАНД
10:41 26.07.2025
 
Эксперт объяснил, почему Таиланду не выгодна война с Камбоджей

Эксперт Кучеренко: Таиланд не хочет быть замешанным в международном скандале

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Бангкок
Вид на Бангкок - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Таиланд не заинтересован в продолжении военного конфликта с Камбоджей по той причине, что не хочет быть замешанным в очередном международном скандале, который может повлечь за собой отток инвесторов, заявил РИА Новости младший научный сотрудник центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Григорий Кучеренко.
"На мой взгляд, крупных сухопутных операций не будет и стороны ограничатся столкновениями на границе. Камбоджийцы не пойдут на эскалацию в силу заведомого превосходства тайских вооружённых сил, а тайцы, в свою очередь, не заинтересованы в очередном международном скандале, который мог бы в перспективе отпугнуть инвесторов", - сказал он.
Он отметил, что в этом конфликте не замешаны третьи стороны, так как конфликт уходит корнями в историю и столкновения происходят вне зависимости от вовлечения других стран.
"Не думаю, что в этом напрямую замешаны США или другие страны. Разумеется, Дональд Трамп уже высказался, что готов принять участие как посредник, но это было ожидаемо с учетом его политики. Причины происходящего лежат, по большей части, во внутренней политике Таиланда и националистах с обеих сторон, то есть, они внутренние, а не внешние", - уточнил Кучеренко.
По словам эксперта, дальнейшая эскалация возможна, но без крупной сухопутной операции, особенно если будут провокации с какой-то из сторон, но, скорее всего, стороны сядут за стол переговоров. "Разумеется, отношения уже испорчены на годы вперед и столкновения продолжатся, но в скором времени конфликт должен пойти на спад", - заключил он.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Столица Камбоджи город Пномпень - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
Эксперт оценила шансы урегулирования конфликта между Таиландом и Камбоджей
08:41
 
ПолитикаМировая экономикаКАМБОДЖАСШАДональд ТрампТАИЛАНД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала