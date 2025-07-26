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В Тамбове водитель сбил группу людей на пешеходном переходе
В Тамбове водитель сбил группу людей на пешеходном переходе - 26.07.2025, ПРАЙМ
В Тамбове водитель сбил группу людей на пешеходном переходе
Водитель сбил группу людей на пешеходном переходе на Мичуринской улице в Тамбове, пострадали несколько человек, в том числе 11-летний ребенок, сообщается на... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T00:40+0300
2025-07-26T00:40+0300
2025-07-26T00:40+0300
бизнес
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общество
тамбовская область
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Водитель сбил группу людей на пешеходном переходе на Мичуринской улице в Тамбове, пострадали несколько человек, в том числе 11-летний ребенок, сообщается на сайте прокуратуры Тамбовской области.
"По предварительной информации, в пятницу на улице Мичуринской города Тамбова на пешеходном переходе водитель автомобиля "Лада Калина" сбил пешеходов. В медицинские учреждения доставлены пострадавшие, в том числе 11-летний ребенок", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, ход процессуальной проверки и привлечение виновного лица к уголовной ответственности
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бизнес, россия, общество , тамбовская область
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Тамбовская область
В Тамбове водитель сбил группу людей на пешеходном переходе
В Тамбове водитель сбил группу людей на пешеходном переходе, пострадали несколько человек
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Водитель сбил группу людей на пешеходном переходе на Мичуринской улице в Тамбове, пострадали несколько человек, в том числе 11-летний ребенок, сообщается на сайте прокуратуры Тамбовской области.
"По предварительной информации, в пятницу на улице Мичуринской города Тамбова на пешеходном переходе водитель автомобиля "Лада Калина" сбил пешеходов. В медицинские учреждения доставлены пострадавшие, в том числе 11-летний ребенок", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, ход процессуальной проверки и привлечение виновного лица к уголовной ответственности