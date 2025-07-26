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В Тамбове водитель сбил группу людей на пешеходном переходе

В Тамбове водитель сбил группу людей на пешеходном переходе - 26.07.2025, ПРАЙМ

В Тамбове водитель сбил группу людей на пешеходном переходе

Водитель сбил группу людей на пешеходном переходе на Мичуринской улице в Тамбове, пострадали несколько человек, в том числе 11-летний ребенок, сообщается на... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T00:40+0300

2025-07-26T00:40+0300

2025-07-26T00:40+0300

бизнес

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тамбовская область

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Водитель сбил группу людей на пешеходном переходе на Мичуринской улице в Тамбове, пострадали несколько человек, в том числе 11-летний ребенок, сообщается на сайте прокуратуры Тамбовской области. "По предварительной информации, в пятницу на улице Мичуринской города Тамбова на пешеходном переходе водитель автомобиля "Лада Калина" сбил пешеходов. В медицинские учреждения доставлены пострадавшие, в том числе 11-летний ребенок", - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, ход процессуальной проверки и привлечение виновного лица к уголовной ответственности

тамбовская область

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бизнес, россия, общество , тамбовская область