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Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте инфекционного отделения
Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте инфекционного отделения - 26.07.2025, ПРАЙМ
Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте инфекционного отделения
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Минздрав РФ за помощь в капитальном ремонте инфекционного отделения Алтайского центра охраны материнства... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T06:47+0300
2025-07-26T06:47+0300
2025-07-26T06:47+0300
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Минздрав РФ за помощь в капитальном ремонте инфекционного отделения Алтайского центра охраны материнства и детства.
"Очень важно… было проведение капитального ремонта инфекционного корпуса (Алтайского центра охраны материнства и детства - ред). На прошлой нашей встрече, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ред.), вы давали поручение, чтобы мы вместе с федеральными органами власти позанимались этим вопросом. Мы очень большую работу провели. В конечном итоге Алтайскому краю было предоставлено финансирование из федерального бюджета…390 миллионов рублей", - сообщил Томенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Глава региона отметил, что ремонт обойдется в 530 миллионов рублей с учётом финансирования из краевого бюджета. Новое оборудование - это еще 330 миллионов рублей, деньги уже запланированы в краевом бюджете.
"Три тысячи наших ребятишек… будут иметь намного более качественное обслуживание... В этой части я хотел бы поблагодарить министерство здравоохранения Российской Федерации. Михаил Альбертович (Мурашко, министр здравоохранения РФ - ред.) лично здесь давал указания и поручения, чтобы у нас всё получилось. Контракт заключён в апреле текущего года, в конце 2026 года новый корпус примет всех ребятишек", - добавил губернатор.
Томенко рассказал, что краевой Центр охраны материнства и детства - это консультативно-диагностические службы с самым современным оборудованием и ещё 13 отделений, среди которых онкология, инфекционное и хирургическое отделения.
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Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте инфекционного отделения
Томенко поблагодарил Минздрав за помощь в ремонте инфекционного отделения центра
ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Минздрав РФ за помощь в капитальном ремонте инфекционного отделения Алтайского центра охраны материнства и детства.
"Очень важно… было проведение капитального ремонта инфекционного корпуса (Алтайского центра охраны материнства и детства - ред). На прошлой нашей встрече, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ред.), вы давали поручение, чтобы мы вместе с федеральными органами власти позанимались этим вопросом. Мы очень большую работу провели. В конечном итоге Алтайскому краю было предоставлено финансирование из федерального бюджета…390 миллионов рублей", - сообщил Томенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Глава региона отметил, что ремонт обойдется в 530 миллионов рублей с учётом финансирования из краевого бюджета. Новое оборудование - это еще 330 миллионов рублей, деньги уже запланированы в краевом бюджете.
"Три тысячи наших ребятишек… будут иметь намного более качественное обслуживание... В этой части я хотел бы поблагодарить министерство здравоохранения Российской Федерации. Михаил Альбертович (Мурашко, министр здравоохранения РФ - ред.) лично здесь давал указания и поручения, чтобы у нас всё получилось. Контракт заключён в апреле текущего года, в конце 2026 года новый корпус примет всех ребятишек", - добавил губернатор.
Томенко рассказал, что краевой Центр охраны материнства и детства - это консультативно-диагностические службы с самым современным оборудованием и ещё 13 отделений, среди которых онкология, инфекционное и хирургическое отделения.