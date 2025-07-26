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Чуйский тракт в Алтайском крае расширен на 45%
Чуйский тракт в Алтайском крае расширен на 45% - 26.07.2025, ПРАЙМ
Чуйский тракт в Алтайском крае расширен на 45%
Чуйский тракт в Алтайском крае расширен до четырех полос на 45% - 146 из 323 километров, заявил губернатор региона Виктор Томенко на встрече с премьер-министром | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T06:47+0300
2025-07-26T06:47+0300
2025-07-26T06:47+0300
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Чуйский тракт в Алтайском крае расширен до четырех полос на 45% - 146 из 323 километров, заявил губернатор региона Виктор Томенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"На сегодняшний день из 323 километров, которые проходят по территории Алтайского края, 146 километров дороги уже в четырехполосном исполнении, обеспечены всем необходимым для того, чтобы безопасным движение было, комфортным, удобным и современным", - рассказал Томенко.
Губернатор напомнил, что Чуйский тракт проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Общая протяженность - более 1100 километров.
"На ближайшую пятилетку еще 22 километра дороги… уже включены, еще 27 километров подготовлены для включения в пятилетний план, сейчас мы вместе с Минтрансом и Росавтодором отрабатываем возможности этого включения, по остальным частям этой дороги готовится проектно-сметная документация", - отметил Томенко.
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бизнес, россия, рф, михаил мишустин, росавтодор
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Росавтодор
Чуйский тракт в Алтайском крае расширен на 45%
Томенко: Чуйский тракт в Алтайском крае расширен до четырех полос на 45%
ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Чуйский тракт в Алтайском крае расширен до четырех полос на 45% - 146 из 323 километров, заявил губернатор региона Виктор Томенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"На сегодняшний день из 323 километров, которые проходят по территории Алтайского края, 146 километров дороги уже в четырехполосном исполнении, обеспечены всем необходимым для того, чтобы безопасным движение было, комфортным, удобным и современным", - рассказал Томенко.
Губернатор напомнил, что Чуйский тракт проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Общая протяженность - более 1100 километров.
"На ближайшую пятилетку еще 22 километра дороги… уже включены, еще 27 километров подготовлены для включения в пятилетний план, сейчас мы вместе с Минтрансом и Росавтодором отрабатываем возможности этого включения, по остальным частям этой дороги готовится проектно-сметная документация", - отметил Томенко.