https://1prime.ru/20250726/trakt-859961163.html

Чуйский тракт в Алтайском крае расширен на 45%

Чуйский тракт в Алтайском крае расширен на 45% - 26.07.2025, ПРАЙМ

Чуйский тракт в Алтайском крае расширен на 45%

Чуйский тракт в Алтайском крае расширен до четырех полос на 45% - 146 из 323 километров, заявил губернатор региона Виктор Томенко на встрече с премьер-министром | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T06:47+0300

2025-07-26T06:47+0300

2025-07-26T06:47+0300

бизнес

россия

рф

михаил мишустин

росавтодор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859961163.jpg?1753501651

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - ПРАЙМ. Чуйский тракт в Алтайском крае расширен до четырех полос на 45% - 146 из 323 километров, заявил губернатор региона Виктор Томенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "На сегодняшний день из 323 километров, которые проходят по территории Алтайского края, 146 километров дороги уже в четырехполосном исполнении, обеспечены всем необходимым для того, чтобы безопасным движение было, комфортным, удобным и современным", - рассказал Томенко. Губернатор напомнил, что Чуйский тракт проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Общая протяженность - более 1100 километров. "На ближайшую пятилетку еще 22 километра дороги… уже включены, еще 27 километров подготовлены для включения в пятилетний план, сейчас мы вместе с Минтрансом и Росавтодором отрабатываем возможности этого включения, по остальным частям этой дороги готовится проектно-сметная документация", - отметил Томенко.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, михаил мишустин, росавтодор