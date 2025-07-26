Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Странная попытка". Запад обрушился на Трампа из-за украинского конфликта - 26.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250726/tramp-859966281.html
"Странная попытка". Запад обрушился на Трампа из-за украинского конфликта
"Странная попытка". Запад обрушился на Трампа из-за украинского конфликта - 26.07.2025, ПРАЙМ
"Странная попытка". Запад обрушился на Трампа из-за украинского конфликта
Стремление президента США Дональда Трампа выступить в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной не принесло ожидаемых результатов. Об этом пишет... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T11:05+0300
2025-07-26T11:05+0300
политика
запад
москва
дональд трамп
украина
россия
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496463_0:102:2411:1458_1920x0_80_0_0_dcea709ff005c3072b4b5de652dc7347.jpg
МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Стремление президента США Дональда Трампа выступить в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной не принесло ожидаемых результатов. Об этом пишет издание Steigan."Странная попытка администрации Трампа выступить посредником (при этом США были воюющей стороной, а не беспристрастным арбитром) с самого начала оказалась неэффективной", — сказано в материале.Автор статьи указывает, что изменение риторики Трампа в отношении России произошло на фоне разочарования из-за отказа Москвы обсуждать условия, выдвинутые Западом. При этом очевидно, что Кремль не пойдет на прекращение огня без предоставления гарантий, которые бы устранили более глубокие причины конфликта.14 июля Трамп выставил Москве 50-дневный ультиматум, требуя заключения мирного соглашения с Киевом. В противном случае он пригрозил введением стопроцентных тарифов на импорт российских товаров и дополнительными пошлинами для стран, которые продолжают закупать у России нефть, газ и другие энергоносители.
https://1prime.ru/20250725/tramp-859952506.html
запад
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496463_166:0:2246:1560_1920x0_80_0_0_d5bbc5019fafc101b395e1f4aec8b1a0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, москва, дональд трамп, украина, россия, мировая экономика
Политика, ЗАПАД, МОСКВА, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, Мировая экономика
11:05 26.07.2025
 
"Странная попытка". Запад обрушился на Трампа из-за украинского конфликта

Steigan: Трамп не смог стать посредником в российско-украинском конфликте

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Стремление президента США Дональда Трампа выступить в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной не принесло ожидаемых результатов. Об этом пишет издание Steigan.
"Странная попытка администрации Трампа выступить посредником (при этом США были воюющей стороной, а не беспристрастным арбитром) с самого начала оказалась неэффективной", — сказано в материале.
Автор статьи указывает, что изменение риторики Трампа в отношении России произошло на фоне разочарования из-за отказа Москвы обсуждать условия, выдвинутые Западом. При этом очевидно, что Кремль не пойдет на прекращение огня без предоставления гарантий, которые бы устранили более глубокие причины конфликта.
14 июля Трамп выставил Москве 50-дневный ультиматум, требуя заключения мирного соглашения с Киевом. В противном случае он пригрозил введением стопроцентных тарифов на импорт российских товаров и дополнительными пошлинами для стран, которые продолжают закупать у России нефть, газ и другие энергоносители.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Трамп допустил возможность встречи Путина и Зеленского через три месяца
Вчера, 19:52
 
ПолитикаЗАПАДМОСКВАДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала