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"Странная попытка". Запад обрушился на Трампа из-за украинского конфликта

"Странная попытка". Запад обрушился на Трампа из-за украинского конфликта - 26.07.2025, ПРАЙМ

"Странная попытка". Запад обрушился на Трампа из-за украинского конфликта

Стремление президента США Дональда Трампа выступить в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной не принесло ожидаемых результатов. Об этом пишет... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T11:05+0300

2025-07-26T11:05+0300

2025-07-26T11:05+0300

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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Стремление президента США Дональда Трампа выступить в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной не принесло ожидаемых результатов. Об этом пишет издание Steigan."Странная попытка администрации Трампа выступить посредником (при этом США были воюющей стороной, а не беспристрастным арбитром) с самого начала оказалась неэффективной", — сказано в материале.Автор статьи указывает, что изменение риторики Трампа в отношении России произошло на фоне разочарования из-за отказа Москвы обсуждать условия, выдвинутые Западом. При этом очевидно, что Кремль не пойдет на прекращение огня без предоставления гарантий, которые бы устранили более глубокие причины конфликта.14 июля Трамп выставил Москве 50-дневный ультиматум, требуя заключения мирного соглашения с Киевом. В противном случае он пригрозил введением стопроцентных тарифов на импорт российских товаров и дополнительными пошлинами для стран, которые продолжают закупать у России нефть, газ и другие энергоносители.

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запад, москва, дональд трамп, украина, россия, мировая экономика