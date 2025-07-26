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Трамп обсудил с премьером Камбоджи прекращение конфликта с Таиландом

Трамп обсудил с премьером Камбоджи прекращение конфликта с Таиландом - 26.07.2025, ПРАЙМ

Трамп обсудил с премьером Камбоджи прекращение конфликта с Таиландом

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Камбоджи о прекращении конфликта с Таиландом. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T18:44+0300

2025-07-26T18:44+0300

2025-07-26T18:44+0300

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общество

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ВАШИНГТОН, 26 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Камбоджи о прекращении конфликта с Таиландом. "Только что поговорил с премьер-министром Камбоджи по поводу прекращения войны с Таиландом. Прямо сейчас я звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда с аналогичной просьбой - о прекращении огня и завершении войны, которая в данный момент бушует", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.

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общество , таиланд, камбоджа, сша, дональд трамп