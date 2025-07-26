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Цивилев рассказал о преимуществах отсрочки по налогам для угольных компаний - 26.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Цивилев рассказал о преимуществах отсрочки по налогам для угольных компаний
Цивилев рассказал о преимуществах отсрочки по налогам для угольных компаний - 26.07.2025, ПРАЙМ
Цивилев рассказал о преимуществах отсрочки по налогам для угольных компаний
Утвержденная правительством отсрочка по налогам и страховым взносам для угольных компаний поможет им с проблемой ликвидности и пополнением оборотного капитала,... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T19:57+0300
2025-07-26T19:57+0300
экономика
россия
финансы
сергей цивилев
александр новак
минфин
фнс россии
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Утвержденная правительством отсрочка по налогам и страховым взносам для угольных компаний поможет им с проблемой ликвидности и пополнением оборотного капитала, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Решение правительства об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для угольных предприятий позволит компаниям справиться с проблемой ликвидности и пополнить оборотный капитал", - сказал он. Министр добавил, что это решение - одна из ключевых общесистемных мер, принятых в рамках программы повышения эффективности угольной отрасли, разработанной Минэнерго и вице-премьером Александром Новаком. Программа также включает адресные меры поддержки угольных предприятий, в том числе предоставление отсрочки по кредитам и реструктуризацию задолженности. Решение об их предоставлении утверждается подкомиссией под руководством главы Минфина Антона Германовича Силуанова. Ранее в субботу пресс-служба кабмина сообщила, что сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно. Согласно документу, по 30 ноября 2025 года включительно для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов. Кроме того, до указанной даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 года, при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства. Перечень организаций, имеющих право на такие меры поддержки, будет сформирован Минэнерго на основании заявлений от компаний и предприятий. После формирования он будет представлен в Федеральную налоговую службу.
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россия, финансы, сергей цивилев, александр новак, минфин, фнс россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Сергей Цивилев, Александр Новак, Минфин, ФНС России
19:57 26.07.2025
 
Цивилев рассказал о преимуществах отсрочки по налогам для угольных компаний

Цивилев: налоговая и страховая отсрочки для угольщиков помогут пополнить капитал

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра энергетики губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Кандидат на должность министра энергетики губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Утвержденная правительством отсрочка по налогам и страховым взносам для угольных компаний поможет им с проблемой ликвидности и пополнением оборотного капитала, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"Решение правительства об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для угольных предприятий позволит компаниям справиться с проблемой ликвидности и пополнить оборотный капитал", - сказал он.
Министр добавил, что это решение - одна из ключевых общесистемных мер, принятых в рамках программы повышения эффективности угольной отрасли, разработанной Минэнерго и вице-премьером Александром Новаком. Программа также включает адресные меры поддержки угольных предприятий, в том числе предоставление отсрочки по кредитам и реструктуризацию задолженности. Решение об их предоставлении утверждается подкомиссией под руководством главы Минфина Антона Германовича Силуанова.
Ранее в субботу пресс-служба кабмина сообщила, что сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно. Согласно документу, по 30 ноября 2025 года включительно для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов.
Кроме того, до указанной даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 года, при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства.
Перечень организаций, имеющих право на такие меры поддержки, будет сформирован Минэнерго на основании заявлений от компаний и предприятий. После формирования он будет представлен в Федеральную налоговую службу.
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных предприятий
16:54
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыСергей ЦивилевАлександр НовакМинфинФНС России
 
 
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