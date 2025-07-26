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В Белоруссии оценили рост интереса к комбинированным турам с Россией
В Белоруссии оценили рост интереса к комбинированным турам с Россией - 26.07.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии оценили рост интереса к комбинированным турам с Россией
Комбинированными турами в Белоруссию и Россию активно интересуются в третьих странах, сообщила директор департамента по туризму белорусского министерства спорта | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T18:39+0300
2025-07-26T18:39+0300
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МИНСК, 26 июл - ПРАЙМ. Комбинированными турами в Белоруссию и Россию активно интересуются в третьих странах, сообщила директор департамента по туризму белорусского министерства спорта и туризма Ирина Воронович. "Тема комбинированных маршрутов с привлечением туристов из третьих стран... На самом деле, чем больше мы работаем с нашими коллегами из других стран, тем больше видим, что эта тема очень часто поднимается. Буквально недавно ШОС (встреча в рамках Шанхайской организации сотрудничества - ред.) состоялся в Китае, и очень много эта тема обсуждалась", - сказала Воронович в субботу в Минске на международном туристическом форуме "Пора путешествовать по Союзному государству". Представитель белорусского министерства добавила, что во время встреч с коллегами из различных регионов России эта тема также постоянно поднимается, стороны уже работают над созданием соответствующих маршрутов. "Несколько последних лет мы планируем такой маршрут сделать, трансграничный. Сейчас мы его разрабатываем и с нашими коллегами из соседних областей. Мы хотим осуществить его осенью, я думаю, это будет в октябре", - сказала Воронович. Она добавила, что для широкого развития комбинированных туров нужно оперативно решать ряд вопросов, прежде всего, логистических. С одной стороны, по словам специалиста, по сравнению с периодом пандемии количество авиарейсов между Белоруссией и регионами РФ удвоилось и составляет 20 направлений. Она отметила, что рейсы связывают российские города не только с Минском, но и с областными центрами Белоруссии, работа по открытию новых авиарейсов продолжается. При этом, подчеркнула Воронович, в совместных турах целесообразно предусматривать переезд не только неземным или авиационным транспортом, но рассматривать и смешанные варианты для развития более широкой сети комбинированных маршрутов. Кроме того, продолжила Воронович, сохраняются еще некоторые визовые вопросы для туристов из третьих стран, желающих посетить Россию и Белоруссию, которые необходимо отшлифовать. "Всё ратифицировано (соглашение о взаимном признании виз в Союзном государстве - ред.), тем не менее, на практике мы пока еще сталкиваемся с определенными вызовами. Не всегда, например, по прилете в Российскую Федерацию можно свободно купить билеты и выдвигаться в сторону Республики Беларусь. Но, опять же, я как представитель государственного органа отмечу, что этот вопрос постоянно в повестке, ведется в этом направлении работа", - продолжила она. Воронович также выступила за развитие общих цифровых платформ в сфере туризма, туристических карт и подчеркнула важность широкого информирования иностранных туристов о возможностях совместного посещения Белоруссии и России. Трехдневный форум "Пора путешествовать по Союзному государству" проходит в Минске впервые, в будущем он станет ежегодным. Мероприятие объединило более 200 представителей туристической индустрии, государственных органов и экспертов из России и Белоруссии, стремящихся активизировать сотрудничество в сфере туризма между двумя странами. Прежде всего он рассчитан на локальных производителей туристических продуктов. Форум предлагает платформу для обмена лучшими практиками и инновационными идеями, способствующими повышению привлекательности туристических маршрутов и проектов в России и Белоруссии.
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бизнес, россия, белоруссия, минск, китай, шос
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, КИТАЙ, ШОС
В Белоруссии оценили рост интереса к комбинированным турам с Россией
Минспорт: комбинированными турами в Белоруссию и РФ интересуются в третьих странах
МИНСК, 26 июл - ПРАЙМ. Комбинированными турами в Белоруссию и Россию активно интересуются в третьих странах, сообщила директор департамента по туризму белорусского министерства спорта и туризма Ирина Воронович.
"Тема комбинированных маршрутов с привлечением туристов из третьих стран... На самом деле, чем больше мы работаем с нашими коллегами из других стран, тем больше видим, что эта тема очень часто поднимается. Буквально недавно ШОС (встреча в рамках Шанхайской организации сотрудничества - ред.) состоялся в Китае, и очень много эта тема обсуждалась", - сказала Воронович в субботу в Минске на международном туристическом форуме "Пора путешествовать по Союзному государству".
Представитель белорусского министерства добавила, что во время встреч с коллегами из различных регионов России эта тема также постоянно поднимается, стороны уже работают над созданием соответствующих маршрутов.
"Несколько последних лет мы планируем такой маршрут сделать, трансграничный. Сейчас мы его разрабатываем и с нашими коллегами из соседних областей. Мы хотим осуществить его осенью, я думаю, это будет в октябре", - сказала Воронович.
Она добавила, что для широкого развития комбинированных туров нужно оперативно решать ряд вопросов, прежде всего, логистических. С одной стороны, по словам специалиста, по сравнению с периодом пандемии количество авиарейсов между Белоруссией и регионами РФ удвоилось и составляет 20 направлений. Она отметила, что рейсы связывают российские города не только с Минском, но и с областными центрами Белоруссии, работа по открытию новых авиарейсов продолжается. При этом, подчеркнула Воронович, в совместных турах целесообразно предусматривать переезд не только неземным или авиационным транспортом, но рассматривать и смешанные варианты для развития более широкой сети комбинированных маршрутов.
Кроме того, продолжила Воронович, сохраняются еще некоторые визовые вопросы для туристов из третьих стран, желающих посетить Россию и Белоруссию, которые необходимо отшлифовать.
"Всё ратифицировано (соглашение о взаимном признании виз в Союзном государстве - ред.), тем не менее, на практике мы пока еще сталкиваемся с определенными вызовами. Не всегда, например, по прилете в Российскую Федерацию можно свободно купить билеты и выдвигаться в сторону Республики Беларусь. Но, опять же, я как представитель государственного органа отмечу, что этот вопрос постоянно в повестке, ведется в этом направлении работа", - продолжила она.
Воронович также выступила за развитие общих цифровых платформ в сфере туризма, туристических карт и подчеркнула важность широкого информирования иностранных туристов о возможностях совместного посещения Белоруссии и России.
Трехдневный форум "Пора путешествовать по Союзному государству" проходит в Минске впервые, в будущем он станет ежегодным. Мероприятие объединило более 200 представителей туристической индустрии, государственных органов и экспертов из России и Белоруссии, стремящихся активизировать сотрудничество в сфере туризма между двумя странами. Прежде всего он рассчитан на локальных производителей туристических продуктов. Форум предлагает платформу для обмена лучшими практиками и инновационными идеями, способствующими повышению привлекательности туристических маршрутов и проектов в России и Белоруссии.
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