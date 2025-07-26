https://1prime.ru/20250726/ugol-859975078.html

Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных предприятий

Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных предприятий - 26.07.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных предприятий

Правительство утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T16:54+0300

2025-07-26T16:54+0300

2025-07-26T16:54+0300

энергетика

михаил мишустин

фнс россии

уголь

https://cdnn.1prime.ru/img/83532/87/835328712_0:143:3062:1865_1920x0_80_0_0_1cec7395aeca526ce26cbe8347783a66.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. "Сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно. Эта и другие меры предусмотрены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Согласно документу, по 30 ноября 2025 года включительно для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов. Кроме того, до указанной даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 года, при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства. Перечень организаций, имеющих право на такие меры поддержки, будет сформирован Минэнерго на основании заявлений от компаний и предприятий. После формирования он будет представлен в Федеральную налоговую службу. Отсрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых и по страховым взносам обсуждалась на совещании о ситуации в угольной отрасли, которое прошло с участием Михаила Мишустина в мае 2025 года.

https://1prime.ru/20250724/mea-859872592.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, фнс россии, уголь