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Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных предприятий
Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных предприятий - 26.07.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных предприятий
Правительство утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T16:54+0300
2025-07-26T16:54+0300
2025-07-26T16:54+0300
энергетика
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина. "Сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно. Эта и другие меры предусмотрены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Согласно документу, по 30 ноября 2025 года включительно для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов. Кроме того, до указанной даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 года, при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства. Перечень организаций, имеющих право на такие меры поддержки, будет сформирован Минэнерго на основании заявлений от компаний и предприятий. После формирования он будет представлен в Федеральную налоговую службу. Отсрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых и по страховым взносам обсуждалась на совещании о ситуации в угольной отрасли, которое прошло с участием Михаила Мишустина в мае 2025 года.
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михаил мишустин, фнс россии, уголь
Энергетика, Михаил Мишустин, ФНС России, уголь
Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов для угольных предприятий
Правительство утвердило отсрочку уплаты налогов и страховых взносов для угольных компаний
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли, сообщила пресс-служба кабмина.
"Сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно. Эта и другие меры предусмотрены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Согласно документу, по 30 ноября 2025 года включительно для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов.
Кроме того, до указанной даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 года, при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства.
Перечень организаций, имеющих право на такие меры поддержки, будет сформирован Минэнерго на основании заявлений от компаний и предприятий. После формирования он будет представлен в Федеральную налоговую службу.
Отсрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых и по страховым взносам обсуждалась на совещании о ситуации в угольной отрасли, которое прошло с участием Михаила Мишустина в мае 2025 года.
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