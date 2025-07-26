https://1prime.ru/20250726/ukraina--859962171.html

Украина резко сократила экспорт кукурузы и ячменя

Украина резко сократила экспорт кукурузы и ячменя - 26.07.2025, ПРАЙМ

Украина резко сократила экспорт кукурузы и ячменя

Украина в июне после отмены Евросоюзом торговых преференций для нее резко сократила экспорт кукурузы и ячменя, следует из анализа РИА Новости данных минсельхоза | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T08:20+0300

2025-07-26T08:20+0300

2025-07-26T08:20+0300

экономика

мировая экономика

украина

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Украина в июне после отмены Евросоюзом торговых преференций для нее резко сократила экспорт кукурузы и ячменя, следует из анализа РИА Новости данных минсельхоза страны. Евросоюз с 6 июня прекратил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году и позволяло беспошлинно ввозить украинские товары на рынок ЕС, и восстановил квоты на украинские товары. Так, в июне страна отправила за рубеж минимальные с начала осени прошлого года 1,2 миллиона тонн кукурузы против 2,9 миллиона годом ранее. Ячменя было отгружено всего 2,2 тысячи тонн, что в 37 раз меньше уровня 2024 года. Меньше всего просела пшеница: другим странам в июне было продано 833,1 тысячи тонн, это на 8% ниже прошлогоднего показателя. В результате совокупный экспорт зерна составил всего лишь 2,07 миллиона тонн. Это меньше уровня июня прошлого года в 1,9 раза и является минимальным значением с сентября 2023 года.

https://1prime.ru/20250725/merse-859946514.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, ес