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Украина резко сократила экспорт кукурузы и ячменя - 26.07.2025, ПРАЙМ
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Украина резко сократила экспорт кукурузы и ячменя
Украина резко сократила экспорт кукурузы и ячменя - 26.07.2025, ПРАЙМ
Украина резко сократила экспорт кукурузы и ячменя
Украина в июне после отмены Евросоюзом торговых преференций для нее резко сократила экспорт кукурузы и ячменя, следует из анализа РИА Новости данных минсельхоза | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T08:20+0300
2025-07-26T08:20+0300
экономика
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Украина в июне после отмены Евросоюзом торговых преференций для нее резко сократила экспорт кукурузы и ячменя, следует из анализа РИА Новости данных минсельхоза страны. Евросоюз с 6 июня прекратил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году и позволяло беспошлинно ввозить украинские товары на рынок ЕС, и восстановил квоты на украинские товары. Так, в июне страна отправила за рубеж минимальные с начала осени прошлого года 1,2 миллиона тонн кукурузы против 2,9 миллиона годом ранее. Ячменя было отгружено всего 2,2 тысячи тонн, что в 37 раз меньше уровня 2024 года. Меньше всего просела пшеница: другим странам в июне было продано 833,1 тысячи тонн, это на 8% ниже прошлогоднего показателя. В результате совокупный экспорт зерна составил всего лишь 2,07 миллиона тонн. Это меньше уровня июня прошлого года в 1,9 раза и является минимальным значением с сентября 2023 года.
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мировая экономика, украина, ес
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС
08:20 26.07.2025
 
Украина резко сократила экспорт кукурузы и ячменя

Украина в июне резко сократила экспорт кукурузы и ячменя после отмены торговых преференций

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Украина в июне после отмены Евросоюзом торговых преференций для нее резко сократила экспорт кукурузы и ячменя, следует из анализа РИА Новости данных минсельхоза страны.
Евросоюз с 6 июня прекратил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году и позволяло беспошлинно ввозить украинские товары на рынок ЕС, и восстановил квоты на украинские товары.
Так, в июне страна отправила за рубеж минимальные с начала осени прошлого года 1,2 миллиона тонн кукурузы против 2,9 миллиона годом ранее. Ячменя было отгружено всего 2,2 тысячи тонн, что в 37 раз меньше уровня 2024 года.
Меньше всего просела пшеница: другим странам в июне было продано 833,1 тысячи тонн, это на 8% ниже прошлогоднего показателя.
В результате совокупный экспорт зерна составил всего лишь 2,07 миллиона тонн. Это меньше уровня июня прошлого года в 1,9 раза и является минимальным значением с сентября 2023 года.
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