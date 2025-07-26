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На Украине начали расследование по факту политической цензуры

На Украине начали расследование по факту политической цензуры - 26.07.2025, ПРАЙМ

На Украине начали расследование по факту политической цензуры

Нацполиция Украины начала досудебное расследование по факту политической цензуры в эфире национального телемарафона, сообщила депутат Верховной рады Ирина... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T12:59+0300

2025-07-26T12:59+0300

2025-07-26T12:59+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Нацполиция Украины начала досудебное расследование по факту политической цензуры в эфире национального телемарафона, сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко. По ее словам, партия "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент страны, депутат Рады Петро Порошенко*, обратилась в полицию и офис генпрокурора. Ведомости внесли в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по статье уголовного кодекса "препятствование журналистской деятельности". "Национальная полиция внесла в ЕРДР сведения и начала досудебное расследование по факту политической цензуры в марафоне "Единые новости", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, марафон стал узаконенной политической цензурой, ежегодно получающей 2 миллиарда гривен (почти 48 миллионов долларов) из бюджета. По данным из открытых источников, в 2021 году Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы - "112 Украина", NewsOne, ZIK. В феврале 2022 году власти запустили объединенный телемарафон, контент которого производят телеканал "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", относящиеся к пулу Порошенко*.* Внесен в список террористов и экстремистов

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общество , украина, петр порошенко, рада, росфинмониторинг