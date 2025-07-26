https://1prime.ru/20250726/ukraina-859968763.html
На Украине начали расследование по факту политической цензуры
На Украине начали расследование по факту политической цензуры - 26.07.2025, ПРАЙМ
На Украине начали расследование по факту политической цензуры
Нацполиция Украины начала досудебное расследование по факту политической цензуры в эфире национального телемарафона, сообщила депутат Верховной рады Ирина... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T12:59+0300
2025-07-26T12:59+0300
2025-07-26T12:59+0300
политика
общество
украина
петр порошенко
рада
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d4858f4b4d2a4f0fef0d47b06f32f48.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Нацполиция Украины начала досудебное расследование по факту политической цензуры в эфире национального телемарафона, сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко. По ее словам, партия "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент страны, депутат Рады Петро Порошенко*, обратилась в полицию и офис генпрокурора. Ведомости внесли в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по статье уголовного кодекса "препятствование журналистской деятельности". "Национальная полиция внесла в ЕРДР сведения и начала досудебное расследование по факту политической цензуры в марафоне "Единые новости", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, марафон стал узаконенной политической цензурой, ежегодно получающей 2 миллиарда гривен (почти 48 миллионов долларов) из бюджета. По данным из открытых источников, в 2021 году Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы - "112 Украина", NewsOne, ZIK. В феврале 2022 году власти запустили объединенный телемарафон, контент которого производят телеканал "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", относящиеся к пулу Порошенко*.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://1prime.ru/20250726/braziliya-859964471.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e11f231bfa84f1512707e1f193f8295d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, петр порошенко, рада, росфинмониторинг
Политика, Общество , УКРАИНА, Петр Порошенко, Рада, Росфинмониторинг
На Украине начали расследование по факту политической цензуры
Депутат Рады Геращенко: полиция начала расследование по факту политической цензуры
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Нацполиция Украины начала досудебное расследование по факту политической цензуры в эфире национального телемарафона, сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
По ее словам, партия "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент страны, депутат Рады Петро Порошенко*, обратилась в полицию и офис генпрокурора. Ведомости внесли в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по статье уголовного кодекса "препятствование журналистской деятельности".
"Национальная полиция внесла в ЕРДР сведения и начала досудебное расследование по факту политической цензуры в марафоне "Единые новости", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
По ее словам, марафон стал узаконенной политической цензурой, ежегодно получающей 2 миллиарда гривен (почти 48 миллионов долларов) из бюджета.
По данным из открытых источников, в 2021 году Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы - "112 Украина", NewsOne, ZIK. В феврале 2022 году власти запустили объединенный телемарафон, контент которого производят телеканал "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", относящиеся к пулу Порошенко*.
* Внесен в список террористов и экстремистов
В Бразилии допустили возможность поставки оружия Украине