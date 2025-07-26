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Сийярто ответил на слова МУС против Венгрии за отказ арестовать Нетаньяху

Сийярто ответил на слова МУС против Венгрии за отказ арестовать Нетаньяху - 26.07.2025, ПРАЙМ

Сийярто ответил на слова МУС против Венгрии за отказ арестовать Нетаньяху

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал мелкой политической местью обращение коллегии судей Международного уголовного... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T17:27+0300

2025-07-26T17:27+0300

2025-07-26T17:29+0300

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БУДАПЕШТ, 26 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал мелкой политической местью обращение коллегии судей Международного уголовного суда (МУС) в ассамблею государств-участников Римского статута из-за невыполнения Венгрией обязательства по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреле. "Этим шагом Международный уголовный суд наглядно показал, что полностью утратил свой престиж, и его решения, по сути, мотивированы мелкой политической местью", - написал Сийярто в социальных сетях.Он отметил, что поведение МУС укрепляет Венгрию во мнении, что выйти из организации было правильным решением, поскольку она "полностью отдалилась от первоначальной цели и стала политической". "По нашему мнению, международные организации не могут представлять политические интересы, наоборот, эти институты должны служить сторонам спора соответствующей международной платформой для переговоров", - добавил Сийярто. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт в начале апреля заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую. Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом. После этого Израиль подал апелляцию на решение Палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам. В мае 2024 года прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в Палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.

https://1prime.ru/20250726/siyyarto-859963428.html

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общество , израиль, венгрия, будапешт, биньямин нетаньяху, петер сийярто, виктор орбан, мус