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Сийярто ответил на слова МУС против Венгрии за отказ арестовать Нетаньяху
Сийярто ответил на слова МУС против Венгрии за отказ арестовать Нетаньяху - 26.07.2025, ПРАЙМ
Сийярто ответил на слова МУС против Венгрии за отказ арестовать Нетаньяху
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал мелкой политической местью обращение коллегии судей Международного уголовного... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T17:27+0300
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БУДАПЕШТ, 26 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал мелкой политической местью обращение коллегии судей Международного уголовного суда (МУС) в ассамблею государств-участников Римского статута из-за невыполнения Венгрией обязательства по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреле. "Этим шагом Международный уголовный суд наглядно показал, что полностью утратил свой престиж, и его решения, по сути, мотивированы мелкой политической местью", - написал Сийярто в социальных сетях.Он отметил, что поведение МУС укрепляет Венгрию во мнении, что выйти из организации было правильным решением, поскольку она "полностью отдалилась от первоначальной цели и стала политической". "По нашему мнению, международные организации не могут представлять политические интересы, наоборот, эти институты должны служить сторонам спора соответствующей международной платформой для переговоров", - добавил Сийярто. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт в начале апреля заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую. Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом. После этого Израиль подал апелляцию на решение Палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам. В мае 2024 года прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в Палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
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общество , израиль, венгрия, будапешт, биньямин нетаньяху, петер сийярто, виктор орбан, мус
Политика, Общество , ИЗРАИЛЬ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Биньямин Нетаньяху, Петер Сийярто, Виктор Орбан, МУС
Сийярто ответил на слова МУС против Венгрии за отказ арестовать Нетаньяху
Сийярто назвал местью слова МУС против Венгрии за отказ арестовать Нетаньяху
БУДАПЕШТ, 26 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал мелкой политической местью обращение коллегии судей Международного уголовного суда (МУС) в ассамблею государств-участников Римского статута из-за невыполнения Венгрией обязательства по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреле.
"Этим шагом Международный уголовный суд наглядно показал, что полностью утратил свой престиж, и его решения, по сути, мотивированы мелкой политической местью", - написал Сийярто в социальных сетях.
Он отметил, что поведение МУС укрепляет Венгрию во мнении, что выйти из организации было правильным решением, поскольку она "полностью отдалилась от первоначальной цели и стала политической".
"По нашему мнению, международные организации не могут представлять политические интересы, наоборот, эти институты должны служить сторонам спора соответствующей международной платформой для переговоров", - добавил Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт в начале апреля заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
После этого Израиль подал апелляцию на решение Палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам.
В мае 2024 года прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в Палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
ЕК использует условное финансирование для давления Венгрию, заявил Сийярто