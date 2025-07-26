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Эрдоган хочет ускорить организацию встречи Путина и Зеленского

Эрдоган хочет ускорить организацию встречи Путина и Зеленского - 26.07.2025, ПРАЙМ

Эрдоган хочет ускорить организацию встречи Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает ускорить организацию возможной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Стамбуле, заявил в... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T21:22+0300

2025-07-26T21:22+0300

2025-07-26T21:22+0300

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СТАМБУЛ, 26 июл - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает ускорить организацию возможной встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Стамбуле, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа, заявил, что вряд ли возможно за 30 дней проделать такую сложную предварительную работу. "Дискуссии относительно условий и места встречи лидеров продолжаются. Обе стороны - РФ и Украина - выразили желание встречи в Стамбуле, но продолжается переговорный процесс относительно времени и условий прибытия (лидеров - ред.). Мы как переговорщики пытаемся сблизить позиции РФ и Украины, у которых есть разногласия по данному вопросу. Мы знаем об интересе, проявляемом президентом (США Дональдом - ред.) Трампом к саммиту в случае, если удастся достичь соглашения о прекращении огня. В целом наш президент хочет ускорить данный процесс, он очень верит в дипломатию лидеров. (Эрдоган - ред.) считает, что благодаря встрече лидеров удастся преодолеть ряд тупиковых моментов в переговорах между делегациями", - сказал Фидан на пресс-конференции в Стамбуле. Он не исключил, что Турция может проявить инициативу в этом вопросе. "Возможно, мы проявим инициативу в этом направлении. Необходимо, чтобы делегации предварительно договорились о том, каким будет фундамент встречи лидеров, какие решения они примут. Если раньше были разногласия между лидерами по поводу того, приехать или нет (в Турцию - ред.), то теперь этого уже нет", - заявил Фидан. Президент США заявил в пятницу, что считает возможной встречу российского лидера с Зеленским при своем участии, допустив, что она может состояться "через два или три месяца".

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россия, турция, стамбул, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, владимир путин