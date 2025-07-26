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Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект под Белгородом, есть пострадавшие

Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект под Белгородом, есть пострадавшие - 26.07.2025, ПРАЙМ

Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект под Белгородом, есть пострадавшие

Украинский дрон атаковал коммерческий объект в поселке Уразово Белгородской области, пострадавшему мужчине с баротравмой помощь оказали на месте, сообщил... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T17:22+0300

2025-07-26T17:22+0300

2025-07-26T17:22+0300

происшествия

россия

белгородская область

всу

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БЕЛГОРОД, 26 июл - ПРАЙМ. Украинский дрон атаковал коммерческий объект в поселке Уразово Белгородской области, пострадавшему мужчине с баротравмой помощь оказали на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В поселке Уразово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал коммерческий объект. Пострадал мирный житель. Мужчине с баротравмой бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в результате детонации в здании повреждены остекление и оборудование.

https://1prime.ru/20250726/reuters-859970164.html

белгородская область

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россия, белгородская область, всу