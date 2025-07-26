https://1prime.ru/20250726/welt-859971669.html

Катар пригрозил Европе остановить поставки СПГ

Катар пригрозил Европе остановить поставки СПГ - 26.07.2025, ПРАЙМ

Катар пригрозил Европе остановить поставки СПГ

Катар угрожает остановить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из-за несогласия с требованиями директивы ЕС по проверке всех цепочек поставок... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T15:22+0300

2025-07-26T15:22+0300

2025-07-26T15:22+0300

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МОСКВА, 26 июл – ПРАЙМ. Катар угрожает остановить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из-за несогласия с требованиями директивы ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого развития, сообщает издание Welt со ссылкой на письмо государственного министра Катара по вопросам энергетики Саада аль-Кааби правительству Бельгии. "ЕС должен внести дальнейшие изменения в директиву о цепочках поставок, иначе "государству Катар и QatarEnergy придется серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС, которые обеспечивают более стабильную и благоприятную для бизнеса деловую среду, для нашего СПГ и других продуктов", - приводится в материале выдержка из письма, направленного руководству Бельгии 21 мая. Директива ЕС содержит "очевидные несоответствия и противоречия" законам и стандартам, действующим в Катаре, считает глава катарского минэнерго. Он указывает на зафиксированное в Парижском соглашении по климату право каждого государства самостоятельно ставить цели в этой области, которое ЕС нарушает, вводя крупные штрафы за нарушение своих требований. "Я убежден, что компании не должны быть вынуждены выбирать между климатической политикой своего государства и правилами ЕС", - говорится в письме Саада аль-Кааби. Еврокомиссия также подтвердила получение соответствующего письма, в рамках ЕС идет работа над политическим урегулированием ситуации, говорится в статье. По данным европейского статистического агентства Евростат за первый квартал 2025 года, Катар является третьим по значимости поставщиком СПГ в ЕС (10,8% импорта) после США (50,7%), и России (17%). Таким образом, в случае прекращения импорта и из России, и из Катара Евросоюзу придется компенсировать более четверти поставок, также вырастет зависимость Европы от США в этой области, пишет издание.

https://1prime.ru/20250705/spg-859201425.html

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газ, катар, европа, бельгия, ес, qatarenergy, евростат