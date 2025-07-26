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СМИ: в США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня
СМИ: в США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня - 26.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: в США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня
Рейтинг Демократической партии США среди американских избирателей составил 33%, что является рекордно низким показателем за последние 35 лет, сообщает газета... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T08:16+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Рейтинг Демократической партии США среди американских избирателей составил 33%, что является рекордно низким показателем за последние 35 лет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос. "Новый опрос выявил, что 63% избирателей неблагоприятно относятся к Демократической партии. Это самый высокий показатель в опросах (Wall Street - ред.) Journal с 1990 года", - говорится в публикации издания. Газета отмечает, что одобрительно к партии относятся лишь 33% опрошенных избирателей. Опрос проводился с 16 по 20 июля среди 1,5 тысячи американских избирателей по телефону, погрешность составляет +/- 2,5%.
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общество , сша
СМИ: в США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня
WSJ: рейтинг Демократической партии США среди избирателей составил 33%
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Рейтинг Демократической партии США среди американских избирателей составил 33%, что является рекордно низким показателем за последние 35 лет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос.
"Новый опрос выявил, что 63% избирателей неблагоприятно относятся к Демократической партии. Это самый высокий показатель в опросах (Wall Street - ред.) Journal с 1990 года", - говорится в публикации издания.
Газета отмечает, что одобрительно к партии относятся лишь 33% опрошенных избирателей.
Опрос проводился с 16 по 20 июля среди 1,5 тысячи американских избирателей по телефону, погрешность составляет +/- 2,5%.
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