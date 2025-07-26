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Япония вновь установила мировой рекорд по продолжительности жизни у женщин
Япония вновь установила мировой рекорд по продолжительности жизни у женщин - 26.07.2025, ПРАЙМ
Япония вновь установила мировой рекорд по продолжительности жизни у женщин
Средняя продолжительность жизни у женщин в Японии в 2024 году составила 87,13 лет, а у мужчин 81,09 лет, такие данные обнародовало министерство здравоохранения... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T15:28+0300
2025-07-26T15:28+0300
2025-07-26T15:28+0300
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ТОКИО, 26 июл – ПРАЙМ. Средняя продолжительность жизни у женщин в Японии в 2024 году составила 87,13 лет, а у мужчин 81,09 лет, такие данные обнародовало министерство здравоохранения страны. В связи с этим телеканал NHK сообщил, что таким образом Япония в 40-й раз установила мировой рекорд по продолжительности жизни среди женщин. По продолжительности жизни среди мужчин Япония занимает 6-е место, уступая Швеции, Швейцарии, Норвегии. Минздрав отмечает, что показатель почти не изменился по сравнению с прошлым годом: разница по продолжительности жизни у мужчин составила 0,00%, а у женщин 0,01%.
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общество , япония, швеция, швейцария, минздрав
Общество , ЯПОНИЯ, ШВЕЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, Минздрав
Япония вновь установила мировой рекорд по продолжительности жизни у женщин
Средняя продолжительность жизни у женщин в Японии в 2024 г составила 87,13 года
ТОКИО, 26 июл – ПРАЙМ. Средняя продолжительность жизни у женщин в Японии в 2024 году составила 87,13 лет, а у мужчин 81,09 лет, такие данные обнародовало министерство здравоохранения страны.
В связи с этим телеканал NHK сообщил, что таким образом Япония в 40-й раз установила мировой рекорд по продолжительности жизни среди женщин. По продолжительности жизни среди мужчин Япония занимает 6-е место, уступая Швеции, Швейцарии, Норвегии.
Минздрав отмечает, что показатель почти не изменился по сравнению с прошлым годом: разница по продолжительности жизни у мужчин составила 0,00%, а у женщин 0,01%.
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