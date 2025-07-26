https://1prime.ru/20250726/zaes-859977177.html
Инспекторы МАГАТЭ осмотрели места атак дронами пожарной части ЗАЭС
Инспекторы МАГАТЭ осмотрели места атак дронами пожарной части ЗАЭС - 26.07.2025, ПРАЙМ
Инспекторы МАГАТЭ осмотрели места атак дронами пожарной части ЗАЭС
Инспекторам МАГАТЭ на Запорожской АЭС показали место удара дрона по пожарной части и места ударов ВСУ в Энергодаре, сообщила пресс-служба станции в... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T17:44+0300
2025-07-26T17:44+0300
2025-07-26T17:44+0300
энергетика
общество
промышленность
энергодар
магатэ
запорожская аэс
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859977025_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_5ed2a4f821eba0c8841b0f50d5d8ea07.jpg
СИФЕРОПОЛЬ, 26 июл - ПРАЙМ. Инспекторам МАГАТЭ на Запорожской АЭС показали место удара дрона по пожарной части и места ударов ВСУ в Энергодаре, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. "Сегодня сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) провели инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на станции, по местам вчерашних атак", - говорится в сообщении. Уточняется, что представителям агентства были продемонстрированы последствия удара по пожарной части ЗАЭС, куда выезжали сотрудники МЧС для ликвидации результатов первой атаки, а также места ударов в городе Энергодар, где в результате этих событий погибли мирные жители. В пятницу украинский дрон сбросил боеприпас на стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, произошел пожар, было повреждено несколько автомобилей. Позднее украинские войска нанесли артиллерийские удары по Энергодару. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате два мирных жителя погибли, еще двое были ранены.
https://1prime.ru/20250719/grossi-859709077.html
энергодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859977025_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_0d2b96cd27677f7354cfdf67e04c8cf3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , промышленность, энергодар, магатэ, запорожская аэс, всу
Энергетика, Общество , Промышленность, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ВСУ
Инспекторы МАГАТЭ осмотрели места атак дронами пожарной части ЗАЭС
Инспекторы МАГАТЭ осмотрели места атак дронами пожарной части ЗАЭС и Энергодара
СИФЕРОПОЛЬ, 26 июл - ПРАЙМ. Инспекторам МАГАТЭ на Запорожской АЭС показали место удара дрона по пожарной части и места ударов ВСУ в Энергодаре, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Сегодня сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) провели инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на станции, по местам вчерашних атак", - говорится в сообщении.
Уточняется, что представителям агентства были продемонстрированы последствия удара по пожарной части ЗАЭС, куда выезжали сотрудники МЧС для ликвидации результатов первой атаки, а также места ударов в городе Энергодар, где в результате этих событий погибли мирные жители.
В пятницу украинский дрон сбросил боеприпас на стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, произошел пожар, было повреждено несколько автомобилей. Позднее украинские войска нанесли артиллерийские удары по Энергодару. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате два мирных жителя погибли, еще двое были ранены.
Эксперты МАГАТЭ рассказали о дыме от лесного пожара возле ЗАЭС