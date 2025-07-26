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Инспекторы МАГАТЭ осмотрели места атак дронами пожарной части ЗАЭС - 26.07.2025, ПРАЙМ
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Инспекторы МАГАТЭ осмотрели места атак дронами пожарной части ЗАЭС
Инспекторы МАГАТЭ осмотрели места атак дронами пожарной части ЗАЭС - 26.07.2025, ПРАЙМ
Инспекторы МАГАТЭ осмотрели места атак дронами пожарной части ЗАЭС
Инспекторам МАГАТЭ на Запорожской АЭС показали место удара дрона по пожарной части и места ударов ВСУ в Энергодаре, сообщила пресс-служба станции в... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T17:44+0300
2025-07-26T17:44+0300
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СИФЕРОПОЛЬ, 26 июл - ПРАЙМ. Инспекторам МАГАТЭ на Запорожской АЭС показали место удара дрона по пожарной части и места ударов ВСУ в Энергодаре, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. "Сегодня сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) провели инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на станции, по местам вчерашних атак", - говорится в сообщении. Уточняется, что представителям агентства были продемонстрированы последствия удара по пожарной части ЗАЭС, куда выезжали сотрудники МЧС для ликвидации результатов первой атаки, а также места ударов в городе Энергодар, где в результате этих событий погибли мирные жители. В пятницу украинский дрон сбросил боеприпас на стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, произошел пожар, было повреждено несколько автомобилей. Позднее украинские войска нанесли артиллерийские удары по Энергодару. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате два мирных жителя погибли, еще двое были ранены.
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общество , промышленность, энергодар, магатэ, запорожская аэс, всу
Энергетика, Общество , Промышленность, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ВСУ
17:44 26.07.2025
 
Инспекторы МАГАТЭ осмотрели места атак дронами пожарной части ЗАЭС

Инспекторы МАГАТЭ осмотрели места атак дронами пожарной части ЗАЭС и Энергодара

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИФЕРОПОЛЬ, 26 июл - ПРАЙМ. Инспекторам МАГАТЭ на Запорожской АЭС показали место удара дрона по пожарной части и места ударов ВСУ в Энергодаре, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Сегодня сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) провели инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на станции, по местам вчерашних атак", - говорится в сообщении.
Уточняется, что представителям агентства были продемонстрированы последствия удара по пожарной части ЗАЭС, куда выезжали сотрудники МЧС для ликвидации результатов первой атаки, а также места ударов в городе Энергодар, где в результате этих событий погибли мирные жители.
В пятницу украинский дрон сбросил боеприпас на стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, произошел пожар, было повреждено несколько автомобилей. Позднее украинские войска нанесли артиллерийские удары по Энергодару. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате два мирных жителя погибли, еще двое были ранены.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
Эксперты МАГАТЭ рассказали о дыме от лесного пожара возле ЗАЭС
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ЭнергетикаОбществоПромышленностьЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСВСУ
 
 
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