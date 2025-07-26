https://1prime.ru/20250726/zaes-859977988.html
На ЗАЭС оценили угрозу ядерной безопасности после ударов ВСУ
На ЗАЭС оценили угрозу ядерной безопасности после ударов ВСУ - 26.07.2025, ПРАЙМ
На ЗАЭС оценили угрозу ядерной безопасности после ударов ВСУ
Угроза ядерной безопасности в результате ударов, подобных атакам ВСУ в пятницу на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар, оценивается как крайне... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T18:04+0300
2025-07-26T18:04+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - ПРАЙМ. Угроза ядерной безопасности в результате ударов, подобных атакам ВСУ в пятницу на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар, оценивается как крайне высокая, сообщила в субботу пресс-служба ЗАЭС. "Угроза ядерной безопасности, создаваемая такими атаками, остается крайне высокой", - сообщили на станции. В пресс-службе добавили, что присутствие международных инспекторов на ЗАЭС в этот критический момент имеет ключевое значение для фиксации событий и подчеркивает чрезвычайную опасность подобных атак. В пятницу украинский дрон сбросил боеприпас на стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, произошёл пожар, было повреждено несколько автомобилей. Позднее украинские войска нанесли артиллерийские удары по городу Энергодар. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате два мирных жителя погибли, еще двое были ранены. В субботу места атак были показаны инспекторам МАГАТЭ.
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энергодар, запорожская аэс, всу, магатэ
Энергетика, Энергодар, Запорожская АЭС, ВСУ, МАГАТЭ
На ЗАЭС оценили угрозу ядерной безопасности после ударов ВСУ
Угрозу ядерной безопасности из-за атак ВСУ оценили на ЗАЭС как крайне высокую
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - ПРАЙМ. Угроза ядерной безопасности в результате ударов, подобных атакам ВСУ в пятницу на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар, оценивается как крайне высокая, сообщила в субботу пресс-служба ЗАЭС.
"Угроза ядерной безопасности, создаваемая такими атаками, остается крайне высокой", - сообщили на станции.
В пресс-службе добавили, что присутствие международных инспекторов на ЗАЭС в этот критический момент имеет ключевое значение для фиксации событий и подчеркивает чрезвычайную опасность подобных атак.
В пятницу украинский дрон сбросил боеприпас на стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС, произошёл пожар, было повреждено несколько автомобилей. Позднее украинские войска нанесли артиллерийские удары по городу Энергодар. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате два мирных жителя погибли, еще двое были ранены. В субботу места атак были показаны инспекторам МАГАТЭ.
Инспекторы МАГАТЭ осмотрели места атак дронами пожарной части ЗАЭС