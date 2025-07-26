https://1prime.ru/20250726/zakazy-859976732.html

Стало известно, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа

Стало известно, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа - 26.07.2025, ПРАЙМ

Стало известно, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа

Россияне начали чаще приобретать из-за рубежа игрушки Лабубу. Об этом говорится в материале агентства "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса CDEK.Shopping. | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T17:38+0300

2025-07-26T17:38+0300

2025-07-26T17:38+0300

экономика

россия

товары

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848689401_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_c653545592f6565babae57d2a5dabace.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россияне начали чаще приобретать из-за рубежа игрушки Лабубу. Об этом говорится в материале агентства "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса CDEK.Shopping."За второй квартал 2025 года бренд коллекционных фигурок Pop Mart впервые вошел в топ-5 самых популярных марок, обогнав Apple по количеству заказов", — сказано в статье.Также в издании заметили, что американская компания-производитель Apple во втором квартале покинула список наиболее популярных брендов, уступив место китайской Pop Mart, чей оборот за май-июнь составил 15,6 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20250709/znak-859322430.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, товары