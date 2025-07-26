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Стало известно, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа
Стало известно, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа - 26.07.2025, ПРАЙМ
Стало известно, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа
Россияне начали чаще приобретать из-за рубежа игрушки Лабубу. Об этом говорится в материале агентства "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса CDEK.Shopping. | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T17:38+0300
2025-07-26T17:38+0300
2025-07-26T17:38+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Россияне начали чаще приобретать из-за рубежа игрушки Лабубу. Об этом говорится в материале агентства "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса CDEK.Shopping."За второй квартал 2025 года бренд коллекционных фигурок Pop Mart впервые вошел в топ-5 самых популярных марок, обогнав Apple по количеству заказов", — сказано в статье.Также в издании заметили, что американская компания-производитель Apple во втором квартале покинула список наиболее популярных брендов, уступив место китайской Pop Mart, чей оборот за май-июнь составил 15,6 миллиона рублей.
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россия, товары
Экономика, РОССИЯ, товары
Стало известно, какой товар россияне стали чаще заказывать из-за рубежа
"Ъ": россияне заказывают игрушки Лабубу из-за рубежа чаще телефонов iPhone
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ.
Россияне начали чаще приобретать из-за рубежа игрушки Лабубу. Об этом говорится в материале агентства "Коммерсантъ
" со ссылкой на данные сервиса CDEK.Shopping.
"За второй квартал 2025 года бренд коллекционных фигурок Pop Mart впервые вошел в топ-5 самых популярных марок, обогнав Apple по количеству заказов", — сказано в статье.
Также в издании заметили, что американская компания-производитель Apple во втором квартале покинула список наиболее популярных брендов, уступив место китайской Pop Mart, чей оборот за май-июнь составил 15,6 миллиона рублей.
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