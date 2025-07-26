Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На помойку": в Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за закона о НАБУ - 26.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250726/zelenskiy--859964339.html
"На помойку": в Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за закона о НАБУ
"На помойку": в Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за закона о НАБУ - 26.07.2025, ПРАЙМ
"На помойку": в Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за закона о НАБУ
Владимиру Зеленскому не удастся замять резонансный закон, направленный против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом заявил бывший... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T09:38+0300
2025-07-26T09:38+0300
политика
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
сбу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому не удастся замять резонансный закон, направленный против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Он (Зеленский — Прим.ред) всем обещает, что изменит (закон — Прим.ред), но я полагаю, что он ничего не сделает", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.Соскин указал на то, что достаточно взглянуть на попытки Зеленского справиться с общественным недовольством, чтобы понять, насколько он в панике. Он добавил, что Зеленский всеми силами пытается создать видимость, будто закон не был принят."Он своими действиями и действиями своих чиновников, старается отправить весь этот процесс на помойку, и чтобы все забыли про это", — предупредил эксперт.Во вторник Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который отменяет независимость двух антикоррупционных ведомств. После этого законопроект был подписан Зеленским. Согласно сообщениям украинских СМИ, с момента принятия закона по всей стране начались акции протеста против отмены независимости НАБУ и САП.
https://1prime.ru/20250725/spectator-859941559.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, сбу
Политика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, СБУ
09:38 26.07.2025
 
"На помойку": в Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за закона о НАБУ

Соскин: Зеленский не сможет замять законопроект о НАБУ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому не удастся замять резонансный закон, направленный против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Он (Зеленский — Прим.ред) всем обещает, что изменит (закон — Прим.ред), но я полагаю, что он ничего не сделает", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Соскин указал на то, что достаточно взглянуть на попытки Зеленского справиться с общественным недовольством, чтобы понять, насколько он в панике. Он добавил, что Зеленский всеми силами пытается создать видимость, будто закон не был принят.
"Он своими действиями и действиями своих чиновников, старается отправить весь этот процесс на помойку, и чтобы все забыли про это", — предупредил эксперт.
Во вторник Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который отменяет независимость двух антикоррупционных ведомств. После этого законопроект был подписан Зеленским. Согласно сообщениям украинских СМИ, с момента принятия закона по всей стране начались акции протеста против отмены независимости НАБУ и САП.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
СМИ: ущерб имиджу Зеленского от закона о НАБУ может стать непоправимым
Вчера, 15:43
 
ПолитикаУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинСБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала