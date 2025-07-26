https://1prime.ru/20250726/zelenskiy--859964339.html

"На помойку": в Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за закона о НАБУ

"На помойку": в Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за закона о НАБУ - 26.07.2025, ПРАЙМ

"На помойку": в Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за закона о НАБУ

Владимиру Зеленскому не удастся замять резонансный закон, направленный против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом заявил бывший... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T09:38+0300

2025-07-26T09:38+0300

2025-07-26T09:38+0300

политика

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому не удастся замять резонансный закон, направленный против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Он (Зеленский — Прим.ред) всем обещает, что изменит (закон — Прим.ред), но я полагаю, что он ничего не сделает", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.Соскин указал на то, что достаточно взглянуть на попытки Зеленского справиться с общественным недовольством, чтобы понять, насколько он в панике. Он добавил, что Зеленский всеми силами пытается создать видимость, будто закон не был принят."Он своими действиями и действиями своих чиновников, старается отправить весь этот процесс на помойку, и чтобы все забыли про это", — предупредил эксперт.Во вторник Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который отменяет независимость двух антикоррупционных ведомств. После этого законопроект был подписан Зеленским. Согласно сообщениям украинских СМИ, с момента принятия закона по всей стране начались акции протеста против отмены независимости НАБУ и САП.

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украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, сбу