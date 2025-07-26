https://1prime.ru/20250726/zelenskiy-859971114.html

"Несмотря на репрессии". Украинцы начали объединяться против Зеленского

"Несмотря на репрессии". Украинцы начали объединяться против Зеленского - 26.07.2025, ПРАЙМ

"Несмотря на репрессии". Украинцы начали объединяться против Зеленского

Граждане Украины начали объединяться против главы киевского режима Владимира Зеленского несмотря на репрессии. Об этом говорится в материале итальянского... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T15:05+0300

2025-07-26T15:05+0300

2025-07-26T15:05+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Граждане Украины начали объединяться против главы киевского режима Владимира Зеленского несмотря на репрессии. Об этом говорится в материале итальянского издания L’Antidiplomatico."Украинцы начинают массово выходить на улицы в ответ на новый закон режима (Об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). — Прим. ред.), ослабляющий антикоррупционные агентства", — сказано в тексте публикации.В газете заметили, что политический режим украинского лидера можно назвать самодержавием, из-за которого был остановлен выборный процесс в стране. Украинские граждане также начали понимать это.

https://1prime.ru/20250726/zelenskiy--859964339.html

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украина, владимир зеленский