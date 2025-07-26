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"Несмотря на репрессии". Украинцы начали объединяться против Зеленского
"Несмотря на репрессии". Украинцы начали объединяться против Зеленского - 26.07.2025, ПРАЙМ
"Несмотря на репрессии". Украинцы начали объединяться против Зеленского
Граждане Украины начали объединяться против главы киевского режима Владимира Зеленского несмотря на репрессии. Об этом говорится в материале итальянского... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T15:05+0300
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2025-07-26T15:05+0300
политика
украина
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Граждане Украины начали объединяться против главы киевского режима Владимира Зеленского несмотря на репрессии. Об этом говорится в материале итальянского издания L’Antidiplomatico."Украинцы начинают массово выходить на улицы в ответ на новый закон режима (Об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). — Прим. ред.), ослабляющий антикоррупционные агентства", — сказано в тексте публикации.В газете заметили, что политический режим украинского лидера можно назвать самодержавием, из-за которого был остановлен выборный процесс в стране. Украинские граждане также начали понимать это.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Несмотря на репрессии". Украинцы начали объединяться против Зеленского
L’Antidiplomatico: украинцы объединяются против Зеленского вопреки репрессиям
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ.
Граждане Украины начали объединяться против главы киевского режима Владимира Зеленского несмотря на репрессии. Об этом говорится в материале итальянского издания L’Antidiplomatico
.
"Украинцы начинают массово выходить на улицы в ответ на новый закон режима (Об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). — Прим. ред.), ослабляющий антикоррупционные агентства", — сказано в тексте публикации.
В газете заметили, что политический режим украинского лидера можно назвать самодержавием, из-за которого был остановлен выборный процесс в стране. Украинские граждане также начали понимать это.
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