https://1prime.ru/20250726/zelenskiy-859971248.html
"Резкое отступление". СМИ объяснили странное поведение Зеленского
"Резкое отступление". СМИ объяснили странное поведение Зеленского - 26.07.2025, ПРАЙМ
"Резкое отступление". СМИ объяснили странное поведение Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский изменил позицию по закону об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на фоне... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T15:17+0300
2025-07-26T15:17+0300
2025-07-26T15:17+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский изменил позицию по закону об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на фоне давления со стороны стран ЕС, говорится в публикации издания Junge Welt."То, что политика – это искусство отступать в нужный момент, можно наблюдать и в наши дни на Украине. <...> Но почему такое резкое отступление (Сразу после подписания закона о НАБУ. — Прим. ред.)?", — заметили авторы статьи.В издании обратили внимание, что те, кто не поддержали решение украинского лидера, были вынуждены обратиться напрямую к Евросоюзу. По этой причине, Зеленский был вынужден изменить свое решение, чтобы не "выставить себя дураком" перед государствами, у которых он просит финансирование для ВСУ. Ранее Верховная рада Украины одобрила проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ был подписан главой государства. Тем не менее, на фоне протестов 24 июля Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость указанных ведомств.
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Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
"Резкое отступление". СМИ объяснили странное поведение Зеленского
Junge Welt: Зеленский изменил свое решение по закону о НАБУ из-за давления ЕС
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский изменил позицию по закону об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на фоне давления со стороны стран ЕС, говорится в публикации издания Junge Welt.
"То, что политика – это искусство отступать в нужный момент, можно наблюдать и в наши дни на Украине. <...> Но почему такое резкое отступление (Сразу после подписания закона о НАБУ. — Прим. ред.)?", — заметили авторы статьи.
В издании обратили внимание, что те, кто не поддержали решение украинского лидера, были вынуждены обратиться напрямую к Евросоюзу. По этой причине, Зеленский был вынужден изменить свое решение, чтобы не "выставить себя дураком" перед государствами, у которых он просит финансирование для ВСУ.
Ранее Верховная рада Украины одобрила проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ был подписан главой государства. Тем не менее, на фоне протестов 24 июля Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость указанных ведомств.
"Несмотря на репрессии". Украинцы начали объединяться против Зеленского