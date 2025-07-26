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"Давно осведомлены". В Британии высказались об отчаянном шаге Зеленского
"Давно осведомлены". В Британии высказались об отчаянном шаге Зеленского - 26.07.2025, ПРАЙМ
"Давно осведомлены". В Британии высказались об отчаянном шаге Зеленского
Соединенным Штатам и Евросоюзу уже давно известно о масштабах коррупции на Украине. Таким мнением поделился бывший посол Британии в России Иэн Прауд в... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T20:06+0300
2025-07-26T20:06+0300
2025-07-26T20:06+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Соединенным Штатам и Евросоюзу уже давно известно о масштабах коррупции на Украине. Таким мнением поделился бывший посол Британии в России Иэн Прауд в социальной сети X."Дипломатические представительства США, Великобритании и других крупнейших европейских стран в Киеве уже давно осведомлены о масштабных обвинениях в коррупции, циркулирующих вокруг команды Зеленского", — подчеркнул дипломат.По словам Прауда, в Киеве должны помнить об этом, так как некоторые западные лидеры, в том числе и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, будут выражать недоумение по этому поводу.Ранее Верховная рада Украины одобрила проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ был подписан главой государства. Тем не менее, на фоне протестов 24 июля Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость указанных ведомств.
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Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
"Давно осведомлены". В Британии высказались об отчаянном шаге Зеленского
Дипломат Прауд: США и Европа давно известно о масштабах коррупции на Украине
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ.
Соединенным Штатам и Евросоюзу уже давно известно о масштабах коррупции на Украине. Таким мнением поделился бывший посол Британии в России Иэн Прауд в социальной сети X
.
"Дипломатические представительства США, Великобритании и других крупнейших европейских стран в Киеве уже давно осведомлены о масштабных обвинениях в коррупции, циркулирующих вокруг команды Зеленского", — подчеркнул дипломат.
По словам Прауда, в Киеве должны помнить об этом, так как некоторые западные лидеры, в том числе и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, будут выражать недоумение по этому поводу.
Ранее Верховная рада Украины одобрила проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ был подписан главой государства. Тем не менее, на фоне протестов 24 июля Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость указанных ведомств.
"На помойку": в Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за закона о НАБУ