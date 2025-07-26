https://1prime.ru/20250726/zelenskiy-859981680.html

"Давно осведомлены". В Британии высказались об отчаянном шаге Зеленского

"Давно осведомлены". В Британии высказались об отчаянном шаге Зеленского - 26.07.2025, ПРАЙМ

"Давно осведомлены". В Британии высказались об отчаянном шаге Зеленского

Соединенным Штатам и Евросоюзу уже давно известно о масштабах коррупции на Украине. Таким мнением поделился бывший посол Британии в России Иэн Прауд в... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T20:06+0300

2025-07-26T20:06+0300

2025-07-26T20:06+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Соединенным Штатам и Евросоюзу уже давно известно о масштабах коррупции на Украине. Таким мнением поделился бывший посол Британии в России Иэн Прауд в социальной сети X."Дипломатические представительства США, Великобритании и других крупнейших европейских стран в Киеве уже давно осведомлены о масштабных обвинениях в коррупции, циркулирующих вокруг команды Зеленского", — подчеркнул дипломат.По словам Прауда, в Киеве должны помнить об этом, так как некоторые западные лидеры, в том числе и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, будут выражать недоумение по этому поводу.Ранее Верховная рада Украины одобрила проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ был подписан главой государства. Тем не менее, на фоне протестов 24 июля Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость указанных ведомств.

https://1prime.ru/20250726/zelenskiy--859964339.html

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украина, запад, владимир зеленский