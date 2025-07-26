Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Давно осведомлены". В Британии высказались об отчаянном шаге Зеленского - 26.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250726/zelenskiy-859981680.html
"Давно осведомлены". В Британии высказались об отчаянном шаге Зеленского
"Давно осведомлены". В Британии высказались об отчаянном шаге Зеленского - 26.07.2025, ПРАЙМ
"Давно осведомлены". В Британии высказались об отчаянном шаге Зеленского
Соединенным Штатам и Евросоюзу уже давно известно о масштабах коррупции на Украине. Таким мнением поделился бывший посол Британии в России Иэн Прауд в... | 26.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-26T20:06+0300
2025-07-26T20:06+0300
политика
украина
запад
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Соединенным Штатам и Евросоюзу уже давно известно о масштабах коррупции на Украине. Таким мнением поделился бывший посол Британии в России Иэн Прауд в социальной сети X."Дипломатические представительства США, Великобритании и других крупнейших европейских стран в Киеве уже давно осведомлены о масштабных обвинениях в коррупции, циркулирующих вокруг команды Зеленского", — подчеркнул дипломат.По словам Прауда, в Киеве должны помнить об этом, так как некоторые западные лидеры, в том числе и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, будут выражать недоумение по этому поводу.Ранее Верховная рада Украины одобрила проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ был подписан главой государства. Тем не менее, на фоне протестов 24 июля Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость указанных ведомств.
https://1prime.ru/20250726/zelenskiy--859964339.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_31793b539628f142010334b35b2479df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
20:06 26.07.2025
 
"Давно осведомлены". В Британии высказались об отчаянном шаге Зеленского

Дипломат Прауд: США и Европа давно известно о масштабах коррупции на Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Соединенным Штатам и Евросоюзу уже давно известно о масштабах коррупции на Украине. Таким мнением поделился бывший посол Британии в России Иэн Прауд в социальной сети X.
"Дипломатические представительства США, Великобритании и других крупнейших европейских стран в Киеве уже давно осведомлены о масштабных обвинениях в коррупции, циркулирующих вокруг команды Зеленского", — подчеркнул дипломат.
По словам Прауда, в Киеве должны помнить об этом, так как некоторые западные лидеры, в том числе и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, будут выражать недоумение по этому поводу.
Ранее Верховная рада Украины одобрила проект, отменяющий независимость двух ведомств: НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ был подписан главой государства. Тем не менее, на фоне протестов 24 июля Зеленский внес законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость указанных ведомств.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
"На помойку": в Киеве раскрыли, что ждет Зеленского из-за закона о НАБУ
09:38
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала