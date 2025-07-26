https://1prime.ru/20250726/zoloto--859963979.html

Эксперт рассказал, при каких условиях цены на золото могут вырасти

Эксперт рассказал, при каких условиях цены на золото могут вырасти - 26.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, при каких условиях цены на золото могут вырасти

Мировые цены на золото останутся в пределах 3300–3400 долларов за тройскую унцию до конца лета текущего года, при этом возможен всплеск выше 3500 долларов при... | 26.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-26T09:04+0300

2025-07-26T09:04+0300

2025-07-26T09:04+0300

экономика

сша

"бкс мир инвестиций"

comex

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на золото останутся в пределах 3300–3400 долларов за тройскую унцию до конца лета текущего года, при этом возможен всплеск выше 3500 долларов при обострении торговых войн и конфликтов, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "При прочих равных мы видим золото в коридоре 3300–3400 долларов к концу августа", - ответил аналитик на вопрос о стоимости драгметалла в мире до конца лета. "Всплеск выше 3500 долларов возможен при негативном исходе большинства торговых переговоров США, при введении встречных ограничений, при появлении новых горячих точек или обострении текущих конфликтов. Сценарий со снижением цен является менее вероятным", - добавляет он. По словам Смирнова, текущий год уникален сочетанием фактов, которые держат цену на золото заметно выше исторических средних. Среди таких факторов он назвал сверхактивные покупки центробанков, сдержанное снижение учётных ставок (преимущественно, Федеральной резервной системой США), внешнеполитическая напряжённость (торговые войны и вооруженные конфликты), ослабление доллара, а также сезонный фактор - для лета характерна умеренно восходящая динамика. Стоимость золота на момент открытия торгов в пятницу составила 3371,81 доллара за тройскую унцию, следовало из данных нью-йоркской биржи Comex. С начала года цена на драгметалл выросла на 28,7%, на момент закрытия торгов 31 декабря прошлого года его стоимость составляла 2620 долларов.

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сша, "бкс мир инвестиций", comex