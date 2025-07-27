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Строящаяся в Турции АЭС "Аккую" защищена от пожаров, заявили в пресс-службе - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Строящаяся в Турции АЭС "Аккую" защищена от пожаров, заявили в пресс-службе
Строящаяся в Турции АЭС "Аккую" защищена от пожаров, заявили в пресс-службе - 27.07.2025, ПРАЙМ
Строящаяся в Турции АЭС "Аккую" защищена от пожаров, заявили в пресс-службе
Строящаяся в Турции АЭС "Аккую" надежно защищена от пожаров, еще на стадии проектирования она вошла в число наиболее безопасных в пожарном отношении АЭС в мире, | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T13:21+0300
2025-07-27T13:21+0300
энергетика
промышленность
турция
аэс "аккую"
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СТАМБУЛ, 27 июл - ПРАЙМ. Строящаяся в Турции АЭС "Аккую" надежно защищена от пожаров, еще на стадии проектирования она вошла в число наиболее безопасных в пожарном отношении АЭС в мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар". "АЭС "Аккую" надежно защищена от пожаров. Еще на стадии проектирования, благодаря применению новейших негорючих материалов, повышающих огнестойкость конструкций энергоблоков, использованию нераспространяющих горение кабелей, пожаробезопасных масел, наиболее эффективных передовых автоматических систем противопожарной защиты, грамотному противопожарному зонированию стало возможным отнести АЭС “Аккую” к числу наиболее безопасных в пожарном отношении действующих и сооружаемых атомных электростанций в мире", — заявил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких. Работники службы пожарной безопасности АО "Аккую Нуклеар" в круглосуточном режиме несут службу на площадке строительства АЭС "Аккую", служба пожарной безопасности непрерывно обеспечивает мониторинг строительной площадки и контролирует соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах строительства, отметили в пресс-службе. Периметр площадки снаружи надежно отделен от прилегающего леса минерализованными полосами. Весь лесной массив разбит на сектора противопожарными просеками шириной до 100 метров, являющимися надежным препятствием распространению возможного пожара. Построены несколько широких противопожарных дорог с твердым покрытием для беспрепятственного доступа пожарной техники и подразделений в любую точку площадки. В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, в воскресенье в провинции Бурса эвакуированы почти две тысячи человек. Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - 50,5 градусов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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промышленность, турция, аэс "аккую"
Энергетика, Промышленность, ТУРЦИЯ, АЭС "Аккую"
13:21 27.07.2025
 
Строящаяся в Турции АЭС "Аккую" защищена от пожаров, заявили в пресс-службе

"Аккую Нуклеар": АЭС "Аккую" в Турции надежно защищена от пожаров

© РИА Новости . Елена ПалажченкоУказател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Елена Палажченко
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СТАМБУЛ, 27 июл - ПРАЙМ. Строящаяся в Турции АЭС "Аккую" надежно защищена от пожаров, еще на стадии проектирования она вошла в число наиболее безопасных в пожарном отношении АЭС в мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аккую Нуклеар".
"АЭС "Аккую" надежно защищена от пожаров. Еще на стадии проектирования, благодаря применению новейших негорючих материалов, повышающих огнестойкость конструкций энергоблоков, использованию нераспространяющих горение кабелей, пожаробезопасных масел, наиболее эффективных передовых автоматических систем противопожарной защиты, грамотному противопожарному зонированию стало возможным отнести АЭС “Аккую” к числу наиболее безопасных в пожарном отношении действующих и сооружаемых атомных электростанций в мире", — заявил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.
Работники службы пожарной безопасности АО "Аккую Нуклеар" в круглосуточном режиме несут службу на площадке строительства АЭС "Аккую", служба пожарной безопасности непрерывно обеспечивает мониторинг строительной площадки и контролирует соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах строительства, отметили в пресс-службе.
Периметр площадки снаружи надежно отделен от прилегающего леса минерализованными полосами. Весь лесной массив разбит на сектора противопожарными просеками шириной до 100 метров, являющимися надежным препятствием распространению возможного пожара. Построены несколько широких противопожарных дорог с твердым покрытием для беспрепятственного доступа пожарной техники и подразделений в любую точку площадки.
В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, в воскресенье в провинции Бурса эвакуированы почти две тысячи человек.
Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - 50,5 градусов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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