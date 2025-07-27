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Президент Южной Кореи пообещал укреплять альянс с США
Президент Южной Кореи пообещал укреплять альянс с США - 27.07.2025, ПРАЙМ
Президент Южной Кореи пообещал укреплять альянс с США
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал укреплять "скрепленный кровью" альянс с США по случаю празднования 72-й годовщины подписания соглашения о перемирии в... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T21:41+0300
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СЕУЛ, 27 июл - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал укреплять "скрепленный кровью" альянс с США по случаю празднования 72-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне 1950-1953 годов, передает агентство Ренхап. Ли Чжэ Мён подтвердил приверженность двустороннему союзу в речи, которую зачитал от его имени министр по делам ветеранов Квон О Ыль в ходе церемонии у мемориала ветеранам Корейской войны в Вашингтоне. "Прилагая всесторонние усилия в политике, экономике, безопасности и культуре, мы продолжим укреплять корейско-американский альянс, выкованный кровью, и обеспечим, чтобы на Корейском полуострове были твердо установлены свобода и мир", - подчеркнул президент в послании. Церемония прошла у Стены памяти, построенной совместно Сеулом и Вашингтоном в 2022 году. На ней высечены имена 43 808 погибших, в том числе 36 634 военнослужащих США и 7 174 южнокорейских военнослужащих, служивших в составе американской армии. Ли Чжэ Мён отметил, что из 22 стран, принимавших участие в войне, США направили наибольшее количество военнослужащих - 1,79 миллиона, при этом около 36 тысяч человек погибли, более 92 тысяч получили ранения и около 8000 пропали без вести или взяты в плен. "От имени Республики Корея я еще раз выражаю глубокую благодарность за их благородную жертву и преданность делу", - добавил он. Президент также заверил, что Южная Корея продолжит чтить вклад ветеранов и передавать их наследие будущим поколениям. В этот же день в Южной Корее в выставочном центре KINTEX в городе Коян прошла церемония под девизом "Свобода и мир, защищенные вместе - к будущему" в честь всех участников Корейской войны под флагом ООН. На ней премьер-министр Ким Мин Сок заявил, что страна намерена "твердо защищать Республику Корея и расширять союз мира в ответ на благородную жертву" ветеранов. "Наш союз становится крепче, и мы вместе идем к будущему мира и процветания", - заявил премьер. Отмечается, что в церемонии приняли участие пятеро зарубежных ветеранов. Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 27 июля 1953 года. Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи - вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН. Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая - с одной стороны, и США под флагом ООН - с другой. Годовщина подписания перемирия 27 июля отмечается в обеих Кореях, но на Юге дату считают годовщиной перемирия, в то время как в КНДР этот праздник отмечают как День Победы.
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общество , сша, южная корея, кндр, оон
Политика, Общество , США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КНДР, ООН
Президент Южной Кореи пообещал укреплять альянс с США
Президент Южной Кореи пообещал укреплять "скрепленный кровью" альянс с США
СЕУЛ, 27 июл - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал укреплять "скрепленный кровью" альянс с США по случаю празднования 72-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне 1950-1953 годов, передает агентство Ренхап.
Ли Чжэ Мён подтвердил приверженность двустороннему союзу в речи, которую зачитал от его имени министр по делам ветеранов Квон О Ыль в ходе церемонии у мемориала ветеранам Корейской войны в Вашингтоне.
"Прилагая всесторонние усилия в политике, экономике, безопасности и культуре, мы продолжим укреплять корейско-американский альянс, выкованный кровью, и обеспечим, чтобы на Корейском полуострове были твердо установлены свобода и мир", - подчеркнул президент в послании.
Церемония прошла у Стены памяти, построенной совместно Сеулом и Вашингтоном в 2022 году. На ней высечены имена 43 808 погибших, в том числе 36 634 военнослужащих США и 7 174 южнокорейских военнослужащих, служивших в составе американской армии.
Ли Чжэ Мён отметил, что из 22 стран, принимавших участие в войне, США направили наибольшее количество военнослужащих - 1,79 миллиона, при этом около 36 тысяч человек погибли, более 92 тысяч получили ранения и около 8000 пропали без вести или взяты в плен.
"От имени Республики Корея я еще раз выражаю глубокую благодарность за их благородную жертву и преданность делу", - добавил он.
Президент также заверил, что Южная Корея продолжит чтить вклад ветеранов и передавать их наследие будущим поколениям.
В этот же день в Южной Корее в выставочном центре KINTEX в городе Коян прошла церемония под девизом "Свобода и мир, защищенные вместе - к будущему" в честь всех участников Корейской войны под флагом ООН. На ней премьер-министр Ким Мин Сок заявил, что страна намерена "твердо защищать Республику Корея и расширять союз мира в ответ на благородную жертву" ветеранов.
"Наш союз становится крепче, и мы вместе идем к будущему мира и процветания", - заявил премьер.
Отмечается, что в церемонии приняли участие пятеро зарубежных ветеранов.
Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 27 июля 1953 года. Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи - вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН.
Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая - с одной стороны, и США под флагом ООН - с другой.
Годовщина подписания перемирия 27 июля отмечается в обеих Кореях, но на Юге дату считают годовщиной перемирия, в то время как в КНДР этот праздник отмечают как День Победы.
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