Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алжир лишил французских дипломатов привилегий - 27.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250727/alzhir-859989940.html
Алжир лишил французских дипломатов привилегий
Алжир лишил французских дипломатов привилегий - 27.07.2025, ПРАЙМ
Алжир лишил французских дипломатов привилегий
Алжир лишил французских дипломатов привилегированного доступа в аэропорты и порты страны в качестве ответной меры, заявило алжирское министерство иностранных... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T02:09+0300
2025-07-27T02:09+0300
экономика
алжир
франция
париж
эммануэль макрон
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859989940.jpg?1753571358
КАИР, 27 июл - ПРАЙМ. Алжир лишил французских дипломатов привилегированного доступа в аэропорты и порты страны в качестве ответной меры, заявило алжирское министерство иностранных дел. Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо рассматривает возможность ограничения передвижения алжирских дипломатов в стране на фоне продолжающегося кризиса в отношения Парижа и Алжира. Ранее Ретайо, по информации радиостанции, также распорядился лишить 80 алжирских чиновников дипломатических привилегий, позволявших им свободно въезжать на территорию Франции. "В рамках принципа взаимности директор управления дипломатических привилегий и иммунитетов в министерстве иностранных дел изъял все карты привилегий для входа в алжирские порты и аэропорты, которые использовались посольством Франции в Алжире", - заявил алжирский МИД. Также министерство сообщило, что вновь вызвало временного поверенного в делах Франции в Алжире из-за продолжения создания препятствий работе алжирского посольства в Париже. Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. В мае алжирские власти приняли решение выслать 15 французских госслужащих, временно направленных в страну. До этого в апреле Алжир сообщил о выдворении 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников посольства и консульских представительств Франции в Алжире персонами нон грата. В обоих случаях Франция приняла ответные меры. Кроме того, Франция усложняет въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу. Помимо этого, ранее суд в Алжире утвердил пятилетний приговор писателю Буалему Сансалю, имеющему также гражданство Франции и чьего освобождения добивался Париж. В конце марта суд приговорил Сансаля к пяти годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч алжирских динаров (3,8 тысячи долларов), признав писателя виновным в посягательстве на национальное единство, участии в действиях, наносящих ущерб экономике Алжира, и распространении видеоматериалов, угрожающих безопасности и стабильности страны. Его задержание привело к еще большему ухудшению отношений между двумя странами. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира в ответ на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела.
алжир
франция
париж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алжир, франция, париж, эммануэль макрон, мид
Экономика, АЛЖИР, ФРАНЦИЯ, Париж, Эммануэль Макрон, МИД
02:09 27.07.2025
 
Алжир лишил французских дипломатов привилегий

МИД Алжира лишил французских дипломатов привилегированного доступа в аэропорты

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 27 июл - ПРАЙМ. Алжир лишил французских дипломатов привилегированного доступа в аэропорты и порты страны в качестве ответной меры, заявило алжирское министерство иностранных дел.
Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо рассматривает возможность ограничения передвижения алжирских дипломатов в стране на фоне продолжающегося кризиса в отношения Парижа и Алжира. Ранее Ретайо, по информации радиостанции, также распорядился лишить 80 алжирских чиновников дипломатических привилегий, позволявших им свободно въезжать на территорию Франции.
"В рамках принципа взаимности директор управления дипломатических привилегий и иммунитетов в министерстве иностранных дел изъял все карты привилегий для входа в алжирские порты и аэропорты, которые использовались посольством Франции в Алжире", - заявил алжирский МИД.
Также министерство сообщило, что вновь вызвало временного поверенного в делах Франции в Алжире из-за продолжения создания препятствий работе алжирского посольства в Париже.
Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории.
В мае алжирские власти приняли решение выслать 15 французских госслужащих, временно направленных в страну. До этого в апреле Алжир сообщил о выдворении 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников посольства и консульских представительств Франции в Алжире персонами нон грата. В обоих случаях Франция приняла ответные меры. Кроме того, Франция усложняет въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу.
Помимо этого, ранее суд в Алжире утвердил пятилетний приговор писателю Буалему Сансалю, имеющему также гражданство Франции и чьего освобождения добивался Париж. В конце марта суд приговорил Сансаля к пяти годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч алжирских динаров (3,8 тысячи долларов), признав писателя виновным в посягательстве на национальное единство, участии в действиях, наносящих ущерб экономике Алжира, и распространении видеоматериалов, угрожающих безопасности и стабильности страны. Его задержание привело к еще большему ухудшению отношений между двумя странами. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира в ответ на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела.
 
ЭкономикаАЛЖИРФРАНЦИЯПарижЭммануэль МакронМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала