https://1prime.ru/20250727/alzhir-859989940.html

Алжир лишил французских дипломатов привилегий

Алжир лишил французских дипломатов привилегий - 27.07.2025, ПРАЙМ

Алжир лишил французских дипломатов привилегий

Алжир лишил французских дипломатов привилегированного доступа в аэропорты и порты страны в качестве ответной меры, заявило алжирское министерство иностранных... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T02:09+0300

2025-07-27T02:09+0300

2025-07-27T02:09+0300

экономика

алжир

франция

париж

эммануэль макрон

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859989940.jpg?1753571358

КАИР, 27 июл - ПРАЙМ. Алжир лишил французских дипломатов привилегированного доступа в аэропорты и порты страны в качестве ответной меры, заявило алжирское министерство иностранных дел. Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо рассматривает возможность ограничения передвижения алжирских дипломатов в стране на фоне продолжающегося кризиса в отношения Парижа и Алжира. Ранее Ретайо, по информации радиостанции, также распорядился лишить 80 алжирских чиновников дипломатических привилегий, позволявших им свободно въезжать на территорию Франции. "В рамках принципа взаимности директор управления дипломатических привилегий и иммунитетов в министерстве иностранных дел изъял все карты привилегий для входа в алжирские порты и аэропорты, которые использовались посольством Франции в Алжире", - заявил алжирский МИД. Также министерство сообщило, что вновь вызвало временного поверенного в делах Франции в Алжире из-за продолжения создания препятствий работе алжирского посольства в Париже. Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. В мае алжирские власти приняли решение выслать 15 французских госслужащих, временно направленных в страну. До этого в апреле Алжир сообщил о выдворении 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников посольства и консульских представительств Франции в Алжире персонами нон грата. В обоих случаях Франция приняла ответные меры. Кроме того, Франция усложняет въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу. Помимо этого, ранее суд в Алжире утвердил пятилетний приговор писателю Буалему Сансалю, имеющему также гражданство Франции и чьего освобождения добивался Париж. В конце марта суд приговорил Сансаля к пяти годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч алжирских динаров (3,8 тысячи долларов), признав писателя виновным в посягательстве на национальное единство, участии в действиях, наносящих ущерб экономике Алжира, и распространении видеоматериалов, угрожающих безопасности и стабильности страны. Его задержание привело к еще большему ухудшению отношений между двумя странами. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира в ответ на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела.

алжир

франция

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алжир, франция, париж, эммануэль макрон, мид