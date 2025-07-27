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Президент Алжира выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Президент Алжира выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Президент Алжира выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 - 27.07.2025, ПРАЙМ
Президент Алжира выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области,... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T21:52+0300
2025-07-27T21:52+0300
россия
тында
алжир
амурская область
владимир путин
василий орлов
ск рф
межгосударственный авиационный комитет
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КАИР, 27 июл - ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области, произошедшим в четверг, заявила канцелярия алжирского лидера. Согласно заявлению канцелярии, Теббун направил Путину письмо с соболезнованиями. "Я с глубокой печалью воспринял новость о крушении российского самолета в городе Тында… От имени народа и правительства Алжира и от себя лично выражаю вам, дружественному российскому народу и через вас семьям погибших искренние соболезнования", - говорится в письме алжирского президента, которое в воскресенье опубликовала его канцелярия. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://1prime.ru/20250727/an-24-859991583.html
тында
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россия, тында, алжир, амурская область, владимир путин, василий орлов, ск рф, межгосударственный авиационный комитет
РОССИЯ, Тында, АЛЖИР, Амурская область, Владимир Путин, Василий Орлов, СК РФ, Межгосударственный авиационный комитет
21:52 27.07.2025
 
Президент Алжира выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

Президент Алжира Теббун выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

© РИА Новости . Эдуард Глок | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 у ротонды на набережной Благовещенска
Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 у ротонды на набережной Благовещенска - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Эдуард Глок
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КАИР, 27 июл - ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области, произошедшим в четверг, заявила канцелярия алжирского лидера.
Согласно заявлению канцелярии, Теббун направил Путину письмо с соболезнованиями.
"Я с глубокой печалью воспринял новость о крушении российского самолета в городе Тында… От имени народа и правительства Алжира и от себя лично выражаю вам, дружественному российскому народу и через вас семьям погибших искренние соболезнования", - говорится в письме алжирского президента, которое в воскресенье опубликовала его канцелярия.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24
08:14
 
РОССИЯТындаАЛЖИРАмурская областьВладимир ПутинВасилий ОрловСК РФМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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