https://1prime.ru/20250727/alzhir-860013649.html
Президент Алжира выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Президент Алжира выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 - 27.07.2025, ПРАЙМ
Президент Алжира выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области,... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T21:52+0300
2025-07-27T21:52+0300
2025-07-27T21:52+0300
россия
тында
алжир
амурская область
владимир путин
василий орлов
ск рф
межгосударственный авиационный комитет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859921610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_05a846a9d462d81f7a47756ff9b0d6c7.jpg
КАИР, 27 июл - ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области, произошедшим в четверг, заявила канцелярия алжирского лидера. Согласно заявлению канцелярии, Теббун направил Путину письмо с соболезнованиями. "Я с глубокой печалью воспринял новость о крушении российского самолета в городе Тында… От имени народа и правительства Алжира и от себя лично выражаю вам, дружественному российскому народу и через вас семьям погибших искренние соболезнования", - говорится в письме алжирского президента, которое в воскресенье опубликовала его канцелярия. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://1prime.ru/20250727/an-24-859991583.html
тында
алжир
амурская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859921610_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_081efc0a743641b84b399de49d086db1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тында, алжир, амурская область, владимир путин, василий орлов, ск рф, межгосударственный авиационный комитет
РОССИЯ, Тында, АЛЖИР, Амурская область, Владимир Путин, Василий Орлов, СК РФ, Межгосударственный авиационный комитет
Президент Алжира выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Президент Алжира Теббун выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
КАИР, 27 июл - ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области, произошедшим в четверг, заявила канцелярия алжирского лидера.
Согласно заявлению канцелярии, Теббун направил Путину письмо с соболезнованиями.
"Я с глубокой печалью воспринял новость о крушении российского самолета в городе Тында… От имени народа и правительства Алжира и от себя лично выражаю вам, дружественному российскому народу и через вас семьям погибших искренние соболезнования", - говорится в письме алжирского президента, которое в воскресенье опубликовала его канцелярия.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24