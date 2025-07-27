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Опрос: 70% американцев считают, что бюджетный проект Трампа принесет пользу - 27.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Опрос: 70% американцев считают, что бюджетный проект Трампа принесет пользу
Опрос: 70% американцев считают, что бюджетный проект Трампа принесет пользу - 27.07.2025, ПРАЙМ
Опрос: 70% американцев считают, что бюджетный проект Трампа принесет пользу
Около 70% американцев считают, что "единый, большой и красивый" бюджетный проект президента США Дональда Трампа принесет пользу только обеспеченным слоям... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T04:09+0300
2025-07-27T04:09+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Около 70% американцев считают, что "единый, большой и красивый" бюджетный проект президента США Дональда Трампа принесет пользу только обеспеченным слоям населения Соединенных Штатов, следует из опроса, проведенного газетой Wall Street Journal. "Приблизительно 70% всех респондентов заявили, что закон поможет обеспеченным, в то время как только 7% сказали, что эта группа пострадает от него. По меньшей мере половина респондентов заявила, что закон навредит бедным людям, рабочему классу", - говорится в публикации по итогам опроса. По мнению той же половины респондентов, проект негативно скажется на социально уязвимых группах населения, которые получают государственную медицинскую помощь и соцобеспечение. Он также навредит экономике и усилит дефицит федерального бюджета. Против принятия проекта бюджета Трампа высказались 52% опрошенных, за - 42%. Опрос проводился 16-20 июля среди 1,5 тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил миллиардер Илон Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
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мировая экономика, общество , сша, дональд трамп, конгресс сша
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, Дональд Трамп, Конгресс США
04:09 27.07.2025
 
Опрос: 70% американцев считают, что бюджетный проект Трампа принесет пользу

WSJ: около 70% американцев считают, что бюджет Трампа принесет пользу только обеспеченным

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Около 70% американцев считают, что "единый, большой и красивый" бюджетный проект президента США Дональда Трампа принесет пользу только обеспеченным слоям населения Соединенных Штатов, следует из опроса, проведенного газетой Wall Street Journal.
"Приблизительно 70% всех респондентов заявили, что закон поможет обеспеченным, в то время как только 7% сказали, что эта группа пострадает от него. По меньшей мере половина респондентов заявила, что закон навредит бедным людям, рабочему классу", - говорится в публикации по итогам опроса.
По мнению той же половины респондентов, проект негативно скажется на социально уязвимых группах населения, которые получают государственную медицинскую помощь и соцобеспечение. Он также навредит экономике и усилит дефицит федерального бюджета.
Против принятия проекта бюджета Трампа высказались 52% опрошенных, за - 42%.
Опрос проводился 16-20 июля среди 1,5 тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил миллиардер Илон Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАДональд ТрампКонгресс США
 
 
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