Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 - 27.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250727/an-24-859991583.html
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 - 27.07.2025, ПРАЙМ
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 в Амурской области, изъяты два двигателя, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T08:14+0300
2025-07-27T08:14+0300
происшествия
россия
бизнес
общество
амурская область
тында
благовещенск
василий орлов
ск рф
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859885459_0:54:461:313_1920x0_80_0_0_da432d0704f7859f220885620d8b54bf.jpg
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 в Амурской области, изъяты два двигателя, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Изъяты два двигателя воздушного судна и иные интересующие следствие элементы судна. Осмотр находится на завершающей стадии. В настоящее время силами сотрудников МЧС производится перемещение крупных останков элементов воздушного судна", - говорится в сообщении. Отмечается, что продолжаются допросы потерпевших и свидетелей. Также правоохранители осматривают изъятые предметы и документы. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://1prime.ru/20250726/an-24-859966635.html
амурская область
тында
благовещенск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859885459_0:11:461:357_1920x0_80_0_0_6bfbcddd9782b5131ddf689723e0c2da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, общество , амурская область, тында, благовещенск, василий орлов, ск рф, мчс, межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, РОССИЯ, Бизнес, Общество , Амурская область, Тында, Благовещенск, Василий Орлов, СК РФ, МЧС, Межгосударственный авиационный комитет
08:14 27.07.2025
 
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24

Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 в Приамурье, изъяты два двигателя

© РИА Новости . Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Росавиации
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 в Амурской области, изъяты два двигателя, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Изъяты два двигателя воздушного судна и иные интересующие следствие элементы судна. Осмотр находится на завершающей стадии. В настоящее время силами сотрудников МЧС производится перемещение крупных останков элементов воздушного судна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжаются допросы потерпевших и свидетелей. Также правоохранители осматривают изъятые предметы и документы.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося Ан-24
Вчера, 11:26
 
ПроисшествияРОССИЯБизнесОбществоАмурская областьТындаБлаговещенскВасилий ОрловСК РФМЧСМежгосударственный авиационный комитет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала