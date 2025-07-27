https://1prime.ru/20250727/an-24-859991583.html
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 - 27.07.2025, ПРАЙМ
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 в Амурской области, изъяты два двигателя, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T08:14+0300
2025-07-27T08:14+0300
2025-07-27T08:14+0300
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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 в Амурской области, изъяты два двигателя, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Изъяты два двигателя воздушного судна и иные интересующие следствие элементы судна. Осмотр находится на завершающей стадии. В настоящее время силами сотрудников МЧС производится перемещение крупных останков элементов воздушного судна", - говорится в сообщении. Отмечается, что продолжаются допросы потерпевших и свидетелей. Также правоохранители осматривают изъятые предметы и документы. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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россия, бизнес, общество , амурская область, тында, благовещенск, василий орлов, ск рф, мчс, межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, РОССИЯ, Бизнес, Общество , Амурская область, Тында, Благовещенск, Василий Орлов, СК РФ, МЧС, Межгосударственный авиационный комитет
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 в Приамурье, изъяты два двигателя
МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 в Амурской области, изъяты два двигателя, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Изъяты два двигателя воздушного судна и иные интересующие следствие элементы судна. Осмотр находится на завершающей стадии. В настоящее время силами сотрудников МЧС производится перемещение крупных останков элементов воздушного судна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжаются допросы потерпевших и свидетелей. Также правоохранители осматривают изъятые предметы и документы.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
МАК осмотрел "черные ящики" разбившегося Ан-24