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Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян состоится в воскресенье

Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян состоится в воскресенье - 27.07.2025, ПРАЙМ

Первый авиарейс из Москвы в Пхеньян состоится в воскресенье

Первый авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян отправится из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.00 мск, время в пути составит 8 часов 5 минут, полет... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T00:27+0300

2025-07-27T00:27+0300

2025-07-27T00:27+0300

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Первый авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян отправится из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.00 мск, время в пути составит 8 часов 5 минут, полет будет совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Все билеты были распроданы уже 22 июля. Обратный рейс из северокорейской столицы в российскую запланирован на 29 июля. Далее, как отмечали в Минтрансе, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц - для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов. В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения. Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда №645/646 сообщением Туманган (КНДР) - Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновились 17 июня 2025 года.

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