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Глава МИД Австрии выступила за дебаты о вступлении страны в НАТО - 27.07.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Австрии выступила за дебаты о вступлении страны в НАТО
Глава МИД Австрии выступила за дебаты о вступлении страны в НАТО - 27.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Австрии выступила за дебаты о вступлении страны в НАТО
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО... | 27.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-27T15:07+0300
2025-07-27T15:07+0300
политика
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БЕРЛИН, 27 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации, ее заявление цитирует немецкое издание Welt am Sonntag. "В целом, я очень открыта тому, чтобы вести общественные дебаты о будущем Австрии в области безопасности и оборонной политики. В настоящее время в парламенте и среди населения нет большинства, поддерживающего вступление в НАТО, однако такая дискуссия всё равно может быть очень плодотворной", - сказала она. Министр подчеркнула, что она не хотела бы, чтобы её страна "бросалась" вступать в НАТО, однако Австрия, как утверждает Майнль-Райзингер, не может сидеть сложа руки и ничего никому не делая плохого ожидать того же от других стран. "Ясно одно: нейтралитет сам по себе нас не защищает. То, что действительно защищает Австрию в условиях всё более нестабильной глобальной ситуации в сфере безопасности и всё более агрессивной России, - это инвестиции в собственные оборонные способности, а также в партнёрства", - добавила она. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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австрия, москва, рф, владимир путин, такер карлсон, нато, welt am sonntag
Политика, АВСТРИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Welt am Sonntag
15:07 27.07.2025
 
Глава МИД Австрии выступила за дебаты о вступлении страны в НАТО

Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер выступила за обсуждение вступления страны в НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Вена
Города мира. Вена - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 27 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации, ее заявление цитирует немецкое издание Welt am Sonntag.
"В целом, я очень открыта тому, чтобы вести общественные дебаты о будущем Австрии в области безопасности и оборонной политики. В настоящее время в парламенте и среди населения нет большинства, поддерживающего вступление в НАТО, однако такая дискуссия всё равно может быть очень плодотворной", - сказала она.
Министр подчеркнула, что она не хотела бы, чтобы её страна "бросалась" вступать в НАТО, однако Австрия, как утверждает Майнль-Райзингер, не может сидеть сложа руки и ничего никому не делая плохого ожидать того же от других стран.
"Ясно одно: нейтралитет сам по себе нас не защищает. То, что действительно защищает Австрию в условиях всё более нестабильной глобальной ситуации в сфере безопасности и всё более агрессивной России, - это инвестиции в собственные оборонные способности, а также в партнёрства", - добавила она.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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