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Эксперты оценили перспективы восстановления рынка автокредитования

Эксперты оценили перспективы восстановления рынка автокредитования - 27.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили перспективы восстановления рынка автокредитования

Снижение ключевой ставки Банка России будет способствовать продолжению восстановления рынка автокредитования в России во второй половине 2025 года, средние... | 27.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-27T11:47+0300

2025-07-27T11:47+0300

2025-07-27T11:47+0300

экономика

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россельхозбанк

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МОСКВА, 27 июл - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банка России будет способствовать продолжению восстановления рынка автокредитования в России во второй половине 2025 года, средние ставки на такие кредиты могут снизиться на 2-3 процентных пункта, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых. "Во второй половине 2025 года рынок автокредитования продолжит восстановление, чему будет способствовать снижение ключевой ставки и льготные программы автокредитования. По итогам 2025 года можно ожидать выдач на уровне 1,5 триллиона рублей, что соответствует 2023 году, но на треть ниже уровня рекордного 2024 года", - прокомментировал руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич. Более того эксперт выразил мнение, что значительно изменится структура выдач: если в 2023 году 60% выдач приходилось на поддержанные автомобили, то в 2025 году в структуре преобладают выдачи на новые автомобили. Их доля вернется на уровни 70-75%, которая в последний раз наблюдались в 2021 году, считает эксперт. "Основным драйвером роста рынка остаются льготные программы автокредитования, условия основной из которых - "семейный автомобиль" - были расширены в мае", - подытожил он. По мнению руководителя кредитования и страхования вертикали "Авто" финтех-компании "Баланс платформа" Алексея Бородавина, средняя ставка по автокредитам после пятничного решения ЦБ РФ может опустится на аналогичный или даже больший показатель - на 2-3 процентных пункта. "Для новых автомобилей с учетом субсидией бренда это будет означать предложения со ставкой в районе 10% годовых (это отличное предложение, особенно при покупке автомобилей по специальным ценам или со скидками от автопроизводителей). Для автомобилей с пробегом ставки будут в диапазоне 21-25% годовых", - поясняет эксперт. Снижение ставок по вкладам и выгодные предложения по стоимости автомобиля и кредита положительно скажется на привлекательности покупки машин. Данные тренды способны повысить спрос на авторынке во втором полугодии на 15-20% по сравнению с первым полугодием, отмечает Бородавин. "До конца года ожидаем дальнейшее усиление тренда на снижение средней ставки на автокредиты в связи с общим охлаждением залогового кредитования в России, активизацией банковских предложений в сегменте и появлением новых возможностей у клиентов для удаленного оформления автокредитов", - подытожил он.

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финансы, россия, рф, максим петроневич, россельхозбанк, банк россии